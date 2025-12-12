  • 12 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Bilancio di previsione, Caruso: “Manca visione di slancio per la città”

Ragusa, 12 dicembre 2025 – “A Ragusa, il bilancio di previsione è stato approvato ieri in Consiglio comunale grazie al voto del consigliere Rocco Bitetti di Fratelli d’Italia, che aveva già sostenuto la maggioranza nella precedente seduta consiliare di discussione generale al bilancio. Alla luce di quanto accaduto, è legittimo domandarsi se, da questo momento, la maggioranza del sindaco Cassì possa considerarsi nuovamente solida almeno dal punto di vista numerico in Aula”. La sottolineatura arriva dalla consigliera comunale Rossana Caruso che chiarisce come “il bilancio approvato presenti una struttura finanziaria formalmente solida, ma manca completamente di visione e di slancio per lo sviluppo della città. Gli emendamenti che ho presentato — tutti in equilibrio di bilancio, altrimenti sarebbero stati dichiarati inammissibili — sono stati respinti”.

Nel dettaglio: l’emendamento per la videosorveglianza strategica per sicurezza e decoro urbano, 300.000 euro, è stato respinto; incentivi per studenti universitari non residenti, 300.000 euro, ritirato, in attesa di regolamento dedicato; incentivi economici per pubblici esercizi, 300.000 euro, respinto, con impegno a presentare un regolamento; manutenzione ordinaria bambinopoli, 50.000 euro, respinto; manutenzione ordinaria edifici scolastici, 80.000 euro, respinto; manutenzione ordinaria aree attrezzate e verde urbano, 50.000 euro, respinto; destinazione imposta di soggiorno, 692.000 euro, respinto; manutenzione straordinaria rifacimento tetto palestra e auditorium “Mariele Ventre”, 120.000 euro, respinto; manutenzione straordinaria bambinopoli e aree attrezzate, 150.000 euro, respinto.

“Continuerò a riproporre e monitorare questi temi – continua Caruso – per verificare, come dichiarato dall’amministrazione in Aula, che con le risorse già stanziate in bilancio trovino soluzione. Per quanto riguarda gli interventi più urgenti — dal rifacimento del tetto dell’auditorium e della palestra dell’istituto Mariele Ventre alla manutenzione straordinaria delle bambinopoli e delle aree attrezzate — intendo utilizzare ogni strumento istituzionale a mia disposizione per ottenere le risorse necessarie per la loro realizzazione. Questi luoghi non sono solo spazi fisici ma rappresentano servizi essenziali. La loro cura è un dovere politico e sociale prima ancora che amministrativo. Ed è proprio su questo terreno che emerge la differenza tra chi si limita alla semplice gestione dell’esistente e chi, invece, crede davvero che Ragusa meriti una visione più ampia e scelte coraggiose. Continuerò a insistere, a proporre e a vigilare affinché le scelte della maggioranza non restino confinate nell’ordinaria amministrazione, ma inizino finalmente a rispondere alle esigenze concrete della città e dei suoi cittadini in un progetto di sviluppo e di arricchimento”.

