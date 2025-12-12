  • 12 Dicembre 2025 -
Festival culturali

Gela e Modica. Versi di Luce 2025: in programma il Poetry Slam e un convegno a tema Intelligenza Artificiale

Gela/Modica, 12 dicembre 2025 – Modica e Gela si preparano a vivere un’altra giornata di Cinemapoesia, sulla scia dell’intensità e della meraviglia che hanno contraddistinto gli eventi del Festival realizzati ieri.
Il Versi di Luce continua a stupire, incuriosire, avvicinare, appassionare: tanti gli appuntamenti previsti anche per giorno 12 dicembre, come tante le presenze che si stanno registrando in queste giornate di Festival.
Il Festival darà il buongiorno a Modica alle 8.30 con “Mood – colazione con il poeta” e alle 9,00 con l’escursione “Modica, la Città del Cioccolato – Visita ai luoghi del Cioccolato di Modica IGP”.
Alle ore 17.00 in Cineteca si svolgerà “Versitalk”, incontro con le Voci del Festival con ospiti i registi Alberto Bona, Valerio V. Garaffa, Carlo Liberatore, l’attrice Chiara Cimmino e la poetessa Renata Prado.
Sempre alle ore 17.00, ma alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, si terrà “La città si fa poesia e cinema£, l’incontro con i fotografi che hanno partecipato al concorso “Scatta la tua poesia urbana”.
Alle ore 20.00 la Fondazione Grimaldi sarà invasa dall’euforia e dalla originalità del “Versi di Luce Poetry Slam”, la gara di poeti valida ai fini dell’ammissione alla finale regionale di Poetry Slam, all’interno del circuito della Lega Italiana Poetry Slam.
Il Poetry Slam è una sfida poetica dal vivo in cui i poeti salgono sul palco per dare voce ai propri testi, mettendo in gioco non solo la scrittura, ma anche la presebza scenica, il ritmo e la capacità di coinvolgere il pubblico.Il Poetry Slam vive di essenzialità e immediatezza: pochi mezzi, nessuna scenografia, solo voce e corpo.
Mentre i poeti si “sfideranno” alla Fondazione Grimaldi, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso alle ore 20.30 verrà proiettato il lungometraggio in concorso “The Madmen coach” di Carlo Liberatore (Italia-Senegal), alla presenza del regista.
La programmazione della Sezione di Gela sarà la seguente: alle ore 16.00 al Multicinema Hollywood ci sarà l’appuntamento “Caffè con il regista”, l’intervista informale a Valerio Jalongo; alle ore 17.15 proiezione fuori concorso di “Più grande del cielo” di Valerio Jalongo (Italia), alla presenza del regista.
Alle 18.40, sempre al Multicinema Hollywood, si svolgerà il convegno dal titolo “Intelligenza Artificiale – tra etica, scienza e diritto”, incontro moderato dall’acc. Rosario Giordano e da Elio Cassarino.
Il claim “L’inno del poeta resta” sta affascinando ospiti, pubblico, giovani: tutti entusiasti per essere parte, a vario titolo, del Festival Versi di Luce che non conosce confini, che sta superando le aspettative e che con questa diciassettesima edizione ha notevolmente “alzato l’asticella”, come si sul dire.

