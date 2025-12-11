Vittoria si dota di fototrappole intelligenti contro l’abbandono dei rifiuti

Vittoria, 11 dicembre 2025 – Otto nuove foto trappole intelligenti, denominate “Ekiller”, arrivano a rafforzare il controllo del territorio a Vittoria. Progettate e brevettate da una ditta di Alcamo, le apparecchiature sono dotate di un sistema di analisi video avanzato, capace di monitorare aree dai 10 agli 80 metri e registrare immagini sia di giorno sia di notte per un periodo di 9 giorni consecutivi.

L’amministrazione comunale ha scelto questo strumento per vigilare sulle zone più a rischio della città, con l’obiettivo di combattere l’abbandono irrispettoso dei rifiuti e contrastare ogni forma di anomalie e di infrazioni alle norme di legge. Le fototrappole consentiranno di documentare episodi illeciti e di supportare le attività della Polizia Locale nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Filippo Pancrazi, Comandante della Polizia Locale, sottolinea: “Le fototrappole ‘Ekiller’ rappresentano un passo avanti fondamentale nella sorveglianza del territorio. Grazie alla tecnologia avanzata, possiamo monitorare efficacemente le aree più critiche anche di notte, contrastando comportamenti incivili e proteggendo la comunità”.

Il Sindaco Francesco Aiello aggiunge: “Confermiamo il nostro impegno concreto per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Questo sistema innovativo ci permetterà di intervenire tempestivamente e con precisione contro chi deturpa la nostra città”.

L’arrivo delle fototrappole segna un passo importante nella strategia dell’amministrazione per una città più pulita e sicura, combinando tecnologia all’avanguardia e azioni sul territorio.

