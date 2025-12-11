  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria si dota di fototrappole intelligenti contro l’abbandono dei rifiuti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 dicembre 2025 – Otto nuove foto trappole intelligenti, denominate “Ekiller”, arrivano a rafforzare il controllo del territorio a Vittoria. Progettate e brevettate da una ditta di Alcamo, le apparecchiature sono dotate di un sistema di analisi video avanzato, capace di monitorare aree dai 10 agli 80 metri e registrare immagini sia di giorno sia di notte per un periodo di 9 giorni consecutivi.
L’amministrazione comunale ha scelto questo strumento per vigilare sulle zone più a rischio della città, con l’obiettivo di combattere l’abbandono irrispettoso dei rifiuti e contrastare ogni forma di anomalie e di infrazioni alle norme di legge. Le fototrappole consentiranno di documentare episodi illeciti e di supportare le attività della Polizia Locale nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano.
Filippo Pancrazi, Comandante della Polizia Locale, sottolinea: “Le fototrappole ‘Ekiller’ rappresentano un passo avanti fondamentale nella sorveglianza del territorio. Grazie alla tecnologia avanzata, possiamo monitorare efficacemente le aree più critiche anche di notte, contrastando comportamenti incivili e proteggendo la comunità”.
Il Sindaco Francesco Aiello aggiunge: “Confermiamo il nostro impegno concreto per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Questo sistema innovativo ci permetterà di intervenire tempestivamente e con precisione contro chi deturpa la nostra città”.
L’arrivo delle fototrappole segna un passo importante nella strategia dell’amministrazione per una città più pulita e sicura, combinando tecnologia all’avanguardia e azioni sul territorio.

585768
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube