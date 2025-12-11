  • 11 Dicembre 2025 -
L’Introspezione di Saro Cannizzaro.. La Cucina Italiana Patrimonio UNESCO

Tempo di lettura: 2 minuti

La Cucina Italiana Patrimonio UNESCO.  Questo risultato non è semplicemente un premio culinario, ma una profonda affermazione identitaria e culturale.

Il punto saliente è che la cucina italiana è la prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. Questo è cruciale: l’UNESCO non ha premiato un singolo piatto o una tecnica regionale, ma l’intero “mosaico di tante diversità” che compone la tradizione gastronomica italiana. Questo include: la biodiversità degli ingredienti; l’artigianalità dei processi (come sottolineato da Slow Food); la miscela culturale e sociale che ruota attorno al cibo, dalla tavola contadina alla grande ristorazione.

Le reazioni delle massime cariche dello Stato (Mattarella e Meloni) e la presenza del Ministro Tajani a Nuova Delhi, evidenziano come questo sia percepito come un successo diplomatico oltre che culturale.

Mattarella sottolinea come rafforzi il “prestigio italiano nel mondo”. La cucina diventa un biglietto da visita per la Nazione. Meloni la definisce l'”ambasciatore più formidabile”. Questo sottolinea la sua funzione trainante per il turismo e per l’immagine del Made in Italy globale.

Tajani inquadra il successo nella più ampia strategia di salvaguardia del patrimonio agroalimentare, legandolo a temi di dialogo e cooperazione internazionale.

Il tutto registra una gioia quasi unanime nel settore, ma con sfumature interessanti: l’entusiasmo del settore agricolo, l’esultanza degli chef di fama mondiale e di tutto il mondo agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, ecc.). Ciò conferma che il riconoscimento premia l’intera filiera, dalla terra alla tavola. È la certificazione della qualità italiana nel suo complesso.

La voce fuori dal coro di Arrigo Cipriani, che definisce il riconoscimento “vago” e avrebbe preferito premiare le trattorie, evidenzia il rischio di “generalizzazione”. Questo solleva un punto legittimo: la vera forza della cucina italiana sta proprio nelle sue infinite specificità locali. Tuttavia, l’UNESCO ha scelto di premiare proprio la somma di queste specificità.

L’affondo di Vissani contro la cucina molecolare è un monito: il riconoscimento UNESCO rafforza il senso autentico del mangiare, distaccandosi da “mode effimere e tecnicismi esasperati”.

Questo traguardo, insomma, celebrato con l’illuminazione del Colosseo, è la conferma che la cucina italiana è molto più di un insieme di ricette. È un patrimonio vivo e dinamico che incarna la storia, la cultura, l’economia e l’identità del popolo italiano, ed è riconosciuto come tale a livello globale.

585773
© Riproduzione riservata

