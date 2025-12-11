  • 11 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Il Consiglio Provinciale approva il Dup e il Bilancio di Previsione 2026-2028

Ragusa, 11 dicembre 2025 – Il Consiglio provinciale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Il documento è passato con 10 voti favorevoli e 3 astensioni, segnando un passaggio istituzionale di particolare rilievo: si tratta infatti del primo bilancio esaminato da un Consiglio provinciale dopo quattordici anni di commissariamento del Libero Consorzio. Dopo il parere consultivo espresso dall’Assemblea dei sindaci, l’atto è giunto all’esame dell’Aula per l’approvazione definitiva.

Nel corso della seduta è stata ratificata la variazione di bilancio che destina al Distretto socio-sanitario 44 le economie derivanti dalla campagna “Vai col bus”, per un ammontare superiore ai 55 mila euro. Le risorse saranno impiegate in iniziative sociali rivolte ai più giovani nei Comuni montani. La variazione parte da una richiesta posta all’Aula dal presidente del Distretto e consigliere provinciale Giuseppe Dimartino.

Con l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 è stata accolta la modifica in coerenza con gli indirizzi fissati dalla deliberazione consiliare del 6 novembre, riguardante l’avvio della riclassificazione della rete stradale provinciale. Come illustrato in Aula, gli uffici hanno già avviato una ricognizione delle infrastrutture viarie per definire una strategia sostenibile che consenta all’ente di mantenere elevati standard di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano prevede il ritorno nelle competenze provinciali di circa 200 chilometri di strade, individuate secondo criteri condivisi e improntati alla razionalità. “Si tratta di un Piano che sarà successivamente analizzato e discusso sia in Assemblea dei sindaci sia in Consiglio”, ha sottolineato la Presidente Maria Rita Schembari.

Durante la discussione al Bilancio, sono stati esaminati gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Quelli del Partito Democratico, tutti con parere non favorevole, sono stati respinti; quelli della Democrazia Cristiana sono stati dichiarati inammissibili per decorrenza dei termini. “Pur condividendo le finalità di sostegno ai Comuni in materia di iniziative sociali, consulte giovanili e contrasto al randagismo, alcuni emendamenti sono stati bocciati e altri non sono stati discussi a causa delle irregolarità tecniche delle proposte”, ha spiegato la Presidente, ribadendo come i temi del turismo, delle politiche giovanili e del welfare restino prioritari. “Da parte mia e dell’amministrazione che rappresento c’è pieno impegno a valutare con attenzione le istanze sollevate da tutte le opposizioni e a dare seguito alle proposte meritevoli”, ha dichiarato la Presidente Schembari annunciando infine l’avvio dei lavori per la redazione di un regolamento dedicato alla concessione dei contributi per eventi sociali, culturali, di intrattenimento e per le feste religiose.

585786
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

