Prendono servizio nuovi assunti al Comune di Ragusa

Ragusa, 11 dicembre 2025 – “Abbiamo accolto 4 delle nuove 6 unità di personale assunte al Comune di Ragusa con Capcoe, il Programma nazionale per la gestione di interventi finanziati dalla politica di Coesione Europea. Si tratta, annuncia l’Assessora al Personale, Catia Pasta, di 2 specialisti economico-statistici e di 2 tecnici specialistici; mentre le altre 2 figure, per le quali abbiamo avuto altrettante rinunce, saranno integrate a seguito di scorrimento della graduatoria o di nuovo concorso.

Nonostante queste 2 defezioni, Ragusa è stata comunque tra i Comuni più attrattivi di nuove figure specializzate nella gestione di progetti europei e siamo felici di includere nel nostro organico risorse preziose.

Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è inoltre sostenuto da risorse del Programma nazionale fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura verrà invece assicurata dal Bilancio dello Stato

