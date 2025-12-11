  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Prendono servizio nuovi assunti al Comune di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 dicembre 2025 – “Abbiamo accolto 4 delle nuove 6 unità di personale assunte al Comune di Ragusa con Capcoe, il Programma nazionale per la gestione di interventi finanziati dalla politica di Coesione Europea. Si tratta, annuncia l’Assessora al Personale, Catia Pasta, di 2 specialisti economico-statistici e di 2 tecnici specialistici; mentre le altre 2 figure, per le quali abbiamo avuto altrettante rinunce, saranno integrate a seguito di scorrimento della graduatoria o di nuovo concorso.
Nonostante queste 2 defezioni, Ragusa è stata comunque tra i Comuni più attrattivi di nuove figure specializzate nella gestione di progetti europei e siamo felici di includere nel nostro organico risorse preziose.
Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è inoltre sostenuto da risorse del Programma nazionale fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura verrà invece assicurata dal Bilancio dello Stato

585783
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube