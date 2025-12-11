Emergenza sbarchi a Pozzallo. Ammatuna chiede interventi urgenti alla Regione

Pozzallo, 11 Dicembre 2025 – La città di Pozzallo continua a essere in prima linea nell’emergenza migranti, con nuovi arrivi che si susseguono senza sosta. Questa notte, il Porto ha accolto 48 migranti, e nelle prossime ore è atteso un ulteriore sbarco di 21 persone, intercettate a 18 miglia dalla costa da una motovedetta della Guardia di Finanza e dirette alla banchina militare.

Questi ultimi episodi si aggiungono ai numerosi sbarchi registrati nei giorni scorsi, confermando la Sicilia come principale avamposto di accoglienza europeo.

L’Appello del Sindaco Ammatuna alla Regione

Di fronte al costante impegno umanitario e logistico della sua città, il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha lanciato un forte appello alle forze politiche regionali.

Il Sindaco ha espresso preoccupazione per la discussione in corso sulla Finanziaria 2026 della Regione Sicilia, che a breve dovrebbe essere approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Salva