  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Emergenza sbarchi a Pozzallo. Ammatuna chiede interventi urgenti alla Regione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 11 Dicembre 2025 – La città di Pozzallo continua a essere in prima linea nell’emergenza migranti, con nuovi arrivi che si susseguono senza sosta. Questa notte, il Porto ha accolto 48 migranti, e nelle prossime ore è atteso un ulteriore sbarco di 21 persone, intercettate a 18 miglia dalla costa da una motovedetta della Guardia di Finanza e dirette alla banchina militare.

Questi ultimi episodi si aggiungono ai numerosi sbarchi registrati nei giorni scorsi, confermando la Sicilia come principale avamposto di accoglienza europeo.

L’Appello del Sindaco Ammatuna alla Regione

Di fronte al costante impegno umanitario e logistico della sua città, il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha lanciato un forte appello alle forze politiche regionali.

Il Sindaco ha espresso preoccupazione per la discussione in corso sulla Finanziaria 2026 della Regione Sicilia, che a breve dovrebbe essere approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

585781
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube