Teatro

“La Sirenetta” prende voce in Sicilia: Il nuovo musical della Compagnia Neverland a Catania e Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA / RAGUSA, 11 Dicembre 2025   – La magia del musical d’autore torna in Sicilia con l’arrivo di “La Sirenetta – La voce dell’oceano”, la nuova, attesissima produzione della Compagnia Neverland. Dopo aver riscosso successi travolgenti con “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco” e “La Bella e la Bestia”, la compagnia punta a incantare l’isola con uno spettacolo diretto da Simona Paterniani e arricchito da un’intera colonna sonora composta da musiche originali e inedite.

Non un semplice adattamento, ma un’esperienza teatrale che, come confermato dagli oltre 30.000 spettatori che l’hanno già applaudito in Italia, si annuncia totalmente immersiva. Lo show promette di avvolgere il pubblico in un mondo sottomarino fatto di scenografie spettacolari, costumi incantati e melodie evocative, portando in scena la celebre fiaba con un respiro nuovo e potente.

Il tour siciliano prevede un doppio appuntamento per il dicembre 2025. La prima data è fissata per sabato 13 dicembre alle  17 al Teatro Duemila di Ragusa. Seguirà, il giorno dopo, domenica 14 dicembre, lo spettacolo al Teatro Metropolitan di Catania, con inizio alle 16.

Gli appassionati di teatro e le famiglie sono invitati a non perdere l’occasione di assistere a uno degli spettacoli musicali più acclamati del panorama nazionale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all'autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

