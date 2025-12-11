“La Sirenetta” prende voce in Sicilia: Il nuovo musical della Compagnia Neverland a Catania e Ragusa

CATANIA / RAGUSA, 11 Dicembre 2025 – La magia del musical d’autore torna in Sicilia con l’arrivo di “La Sirenetta – La voce dell’oceano”, la nuova, attesissima produzione della Compagnia Neverland. Dopo aver riscosso successi travolgenti con “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco” e “La Bella e la Bestia”, la compagnia punta a incantare l’isola con uno spettacolo diretto da Simona Paterniani e arricchito da un’intera colonna sonora composta da musiche originali e inedite.

Non un semplice adattamento, ma un’esperienza teatrale che, come confermato dagli oltre 30.000 spettatori che l’hanno già applaudito in Italia, si annuncia totalmente immersiva. Lo show promette di avvolgere il pubblico in un mondo sottomarino fatto di scenografie spettacolari, costumi incantati e melodie evocative, portando in scena la celebre fiaba con un respiro nuovo e potente.

Il tour siciliano prevede un doppio appuntamento per il dicembre 2025. La prima data è fissata per sabato 13 dicembre alle 17 al Teatro Duemila di Ragusa. Seguirà, il giorno dopo, domenica 14 dicembre, lo spettacolo al Teatro Metropolitan di Catania, con inizio alle 16.

Gli appassionati di teatro e le famiglie sono invitati a non perdere l’occasione di assistere a uno degli spettacoli musicali più acclamati del panorama nazionale.

