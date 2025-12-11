La vera magia del Natale prende vita a Modica: torna l’emozione del Presepe Vivente a S. Giuseppe ‘u Timpuni

MODICA, 11 Dicembre 2025 – In un periodo in cui l’atmosfera natalizia è sempre più ricercata, Modica riaccende la fiamma della tradizione con il ritorno del suo attesissimo Presepe Vivente. Un evento che trascende la semplice rappresentazione scenica per offrire un vero e proprio viaggio nel tempo, invitando il pubblico a lasciarsi avvolgere dalla spiritualità e dalla storia.

La cornice scelta per questo suggestivo allestimento è il Parco “San Giuseppe u Timpuni”, uno scenario naturale che, per l’occasione, si trasforma in un antico borgo. Qui, tra suoni di sottofondo che ricordano botteghe di falegnami e il tintinnio delle campane, i visitatori potranno immergersi completamente in un’atmosfera indimenticabile, arricchita da degustazioni di prodotti tipici che rendono l’esperienza multisensoriale.

Il Presepe Vivente non è solo un omaggio alla Natività, ma una celebrazione della cultura e delle tradizioni locali.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 21 dicembre 2025 alle 19.

L’evento sarà visitabile nelle seguenti serate, sempre con orario dalle 18:30 alle 22:

• Dicembre 2025: 21 (Inaugurazione), 25 e 26.

• Gennaio 2026: 1, 5 e 6.

Un momento clou sarà l’epifania, lunedì 6 gennaio 2026, che vedrà il tradizionale e atteso arrivo dei Re Magi.

Il Presepe Vivente di Modica è patrocinato dal Comune di Modica e dal Movimento Azzurro, garantendo anche l’accesso facilitato per i diversamente abili. Un’occasione imperdibile per vivere la vera e solenne magia del Natale.

