Ragusa | Sport

All Basket Days, la Virtus Ragusa brilla a Roma con gli Esordienti

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 11 dicembre 2025 – Dal 6 all’8 dicembre Roma ha ospitato la XV edizione dell’All Basket Days, storico appuntamento dedicato alla categoria Esordienti, organizzato dalla Roma Team Up, che ogni anno raduna alcune tra le realtà più attive del panorama giovanile nazionale. Dodici squadre al via, suddivise in quattro gironi da tre, per un totale di 24 partite che hanno animato un evento ormai punto fermo nella crescita dei ragazzi. Tra queste, anche la Virtus Ragusa, presente con due formazioni – Virtus Ragusa Bianca e Virtus Ragusa Blu – a conferma di un percorso giovanile che continua ad allargarsi e a confrontarsi con contesti di alto livello.

Il livello tecnico della manifestazione, aperto alle classi 2014 e 2015, si è confermato elevato sin dalle prime sfide. La Virtus Bianca ha esordito nel Girone A contro la fortissima Team Up Bianca, poi vincitrice del torneo, cedendo 63-24 ma reagendo qualche ora più tardi con una bella affermazione contro S. Anna Morena (45-33). La squadra Blu ha vissuto una prima giornata intensissima: vittoria di grande carattere contro Team Up Blu (61-59 per la Virtus) e poi una partita molto combattuta contro Valsugana, persa per 32-29.

La seconda giornata, dedicata alle semifinali incrociate, ha visto la Virtus Bianca opposta a MB Arno (46-17 per i toscani), mentre la Virtus Blu ha giocato una gara vibrante contro Virtus Free Time/Sirio, terminata 44-40. L’ultimo atto del torneo ha regalato un derby ragusano nella finale per il settimo e ottavo posto, vinta di misura dalla Virtus Blu su Virtus Bianca con il punteggio di 55-53.

La classifica finale ha premiato Team Up Bianca davanti a Fonte Roma e Alfa Omega. Per la Virtus Ragusa, settimo posto con la formazione Blu e ottavo con quella Bianca, risultati che rispecchiano il grande equilibrio del torneo. Ma al di là dei numeri, la Virtus torna da Roma con la consapevolezza di avere un vivaio sempre più competitivo e capace di affrontare trasferte impegnative, ritmi serrati e avversari di rango. Per molti ragazzi si è trattato della prima esperienza fuori casa: un banco di prova fondamentale per imparare a stare in gruppo, gestire emozioni e misurarsi con realtà tecniche diverse da quelle abituali.

L’All Basket Days e il torneo “La Primavera”, che ogni 2 giugno si svolge a Ragusa, rappresentano due tappe di un progetto di collaborazione e gemellaggio tra Virtus Ragusa e Roma Team Up. Un percorso di scambio che coinvolge non solo l’attività sportiva ma anche la dimensione umana: a giugno le famiglie ragusane hanno ospitato i giovani atleti romani, mentre in questo fine settimana sono stati i virtussini a essere accolti dalle famiglie della Capitale. Un’esperienza che amplia lo sguardo dei ragazzi, rafforza i legami e aggiunge valore alla loro crescita.

A fine torneo, il responsabile del settore giovanile Alessandro Vicari ha voluto sottolineare il valore del percorso intrapreso: «Siamo molto soddisfatti di ciò che i ragazzi hanno mostrato in questi tre giorni. Il torneo era di ottimo livello e confrontarsi con squadre così preparate è un passaggio essenziale nella loro crescita. Abbiamo portato due gruppi giovani, e vederli competere con questa energia è motivo d’orgoglio. La Virtus crede profondamente nel lavoro sul settore giovanile: esperienze come l’All Basket Days ci aiutano a formarli non solo tecnicamente, ma anche sotto il profilo caratteriale. È stato un weekend bellissimo per tutti».

© Riproduzione riservata

