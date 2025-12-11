  • 11 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Conferito a Maurizio Parisi l’incarico di Direttore dell’U.O.C. Oculistica di Ragusa

Ragusa, 11 dicembre 2025 – L’ASP di Ragusa comunica il conferimento dell’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica di Ragusa al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. L’incarico avrà durata quinquennale. Parisi, dirigente medico dell’ASP dal 1991 e Direttore facente funzioni della U.O.C. dal maggio 2022, ha maturato un lungo e consolidato percorso professionale all’interno della Struttura.

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oftalmologia presso l’Università di Catania, nel corso della sua attività ha eseguito oltre 25.000 interventi di chirurgia oculare, comprendenti procedure vitreoretiniche, interventi sulla cornea, chirurgia del glaucoma, chirurgia degli annessi oculari e la gestione di traumi complessi. L’Oculistica di Ragusa, sotto la sua responsabilità, si avvia inoltre a chiudere il 2025 con più di 5.000 interventi chirurgici eseguiti, dato che fotografa in modo significativo il volume dell’attività svolta.

Nel tempo il dottor Parisi ha sviluppato competenze in diversi ambiti dell’oftalmologia, dalla gestione delle urgenze alle patologie retiniche, dalle tecniche mini-invasive per il glaucoma all’impiego di tecnologie innovative, come la chirurgia in 3D. E’ membro di diverse società scientifiche. Rilevante anche il suo impegno nella formazione: la U.O.C. Oculistica di Ragusa è parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell’Università di Catania, e accoglie medici in formazione che completano il proprio percorso clinico e chirurgico presso la Struttura complessa.

“Per me – dice Parisi – si tratta di un incarico che dà continuità a un percorso professionale che intendo portare avanti con senso di responsabilità. Il mio impegno sarà rivolto a garantire un’organizzazione efficiente, un ambiente di lavoro collaborativo e un’assistenza di qualità per i nostri pazienti, valorizzando le competenze dell’équipe e rafforzando le attività cliniche e formative”.

La Direzione Strategica formula al dottor Maurizio Parisi i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che “la sua esperienza e la sua conoscenza della Struttura possano contribuire a consolidare e sviluppare ulteriormente le attività dell’Oculistica, nell’interesse dei pazienti e della comunità”.

