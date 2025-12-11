Incidente a Comiso, TIR fuori controllo. Autista trasportato d’urgenza a Catania

Comiso, 11 Dicembre 2025 – Grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, in Contrada Mastrella a Comiso, in un punto nevralgico della viabilità cittadina, proprio di fronte al supermercato Eurospin e alla locale Stazione dei Carabinieri.

Un autoarticolato (TIR), proveniente dalla SP 7 (la strada che collega a Chiaramonte Gulfi) e diretto verso il centro abitato, è finito fuori strada mentre affrontava la rotatoria.

Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine giunte sul posto, la causa del sinistro sarebbe da attribuire a un probabile malore improvviso che avrebbe colto il conducente del mezzo pesante, un catanese. L’uomo avrebbe perso il controllo del TIR in piena rotatoria.

L’impatto ha richiesto un intervento immediato e massiccio dei soccorsi. Le condizioni dell’autista sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario del 118 ha disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso.

Data la gravità, il trasporto è avvenuto in elicottero: l’uomo è stato prelevato dalla vicina pista di elisoccorso adiacente l’ex ospedale di Comiso e trasportato in prognosi riservata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, specializzato per i traumi più complessi.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle squadre di soccorso, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica e per gestire il traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti nell’area.

(Foto: Franco Assenza)

