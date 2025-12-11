Modica Green. Distributore d’acqua micro filtrata all’Istituto “Raffaele Poidomani” per ridurre la plastica

MODICA. 11 Dicembre 2025 – Il Comune di Modica prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione ecologica, inaugurando un’iniziativa che mira alla riduzione dell’uso della plastica nelle scuole. Il Sindaco Maria Monisteri Caschetto, insieme all’assessore alle Politiche Ambientali Samuele Cannizzaro, ha consegnato un distributore d’acqua microfiltrata all’istituto “Raffaele Poidomani”.

L’azione, come spiegato dal Sindaco, è il risultato di una proficua collaborazione pubblico-privato, resa possibile grazie a un protocollo firmato con la ditta STEI, che ha curato la ricerca di partnership sul territorio.

“L’obiettivo è la diffusione di una capillare educazione ambientale sin dalla prima scuola dell’obbligo,” ha dichiarato il Sindaco Monisteri Caschetto. “L’esito sarà la diminuzione dell’uso della plastica con la cancellazione delle bottigliette, visto che ogni alunna e ogni alunno ha la sua borraccia (non a caso di colore verde) che potrà riempire a scuola senza appesantire lo zaino.”

Il Sindaco ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un risultato tangibile dell’amministrazione che investe su “riuso, riciclo e l’avvio di percorsi di consapevolezza”, anche attraverso il sostegno ad altri progetti scolastici come EcoSchool o EcoNatale.

Oltre al distributore d’acqua, la scuola “Raffaele Poidomani” è stata dotata anche di un defibrillatore pediatrico, il cui utilizzo è delegato a figure interne adeguatamente formate, rafforzando così anche il livello di sicurezza sanitaria all’interno dell’istituto.

Prossimi Passi

L’istituto “Raffaele Poidomani” è la prima struttura a fruire di questa dotazione. Il Sindaco ha annunciato che il piano di installazione proseguirà:

• Altre scuole della Città verranno dotate del distributore d’acqua.

• Successivamente, l’iniziativa sarà estesa agli uffici pubblici e alle strutture sportive di Modica.

