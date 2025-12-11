  • 11 Dicembre 2025 -
Sport | Vittoria

Vittoria Fight Event, splendida affermazione per il team Corifeo affiliato al Csen ibleo

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 dicembre 2025 – Splendida affermazione per il team Corifeo alla gara “Vittoria Fight Event”, svoltasi nel cuore del centro ipparino e organizzata con grande partecipazione di pubblico e appassionati. Il gruppo, affiliato al Csen e guidato dal maestro Angelo Corifeo, ha raccolto risultati di rilievo che confermano il valore del percorso sportivo intrapreso.
Corifeo ha espresso enorme soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando in particolare il debutto di Marco Micieli nella Demo Fight: «Marco ha dato prova di grande carattere e determinazione, dimostrando che la passione e l’impegno premiano sempre, anche tra i più piccoli». Il momento clou della manifestazione è stato però la straordinaria vittoria di Rosario Iacono, giovane talento del team, che si è aggiudicato un supertorneo tra quattro fortissimi atleti, regalando emozioni e orgoglio a tutta la squadra. «Come sempre, ringrazio il mio team, le nostre famiglie presenti e tutti i nostri sostenitori – ha dichiarato Corifeo – Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante, fatto di sacrificio, dedizione e spirito di gruppo». A sottolineare il fatto che si sia trattato di una giornata speciale, l’intervento del presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha voluto elogiare pubblicamente il team Corifeo: «Risultati come questi testimoniano la bontà del percorso intrapreso da Angelo e dai suoi ragazzi, capaci di distinguersi non solo in gara ma anche per i valori sportivi trasmessi. Il loro esempio rappresenta un punto di riferimento positivo per tutto il movimento sportivo provinciale». L’esperienza al “Vittoria Fight Event” conferma la crescita costante del team Corifeo, che già guarda ai prossimi impegni con entusiasmo e rinnovata determinazione, pronto a portare ancora in alto i colori della propria palestra.

585742
© Riproduzione riservata

