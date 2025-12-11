  • 11 Dicembre 2025 -
  • 11 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Deroga acustica per le festività: musica e intrattenimento a Ragusa con limiti aumentati

Ragusa, 11 dicembre 2025 – Il Sindaco di Ragusa ha firmato l’Ordinanza Sindacale, stabilendo una deroga temporanea ai valori limite di immissione acustica in occasione delle prossime festività natalizie e di Capodanno.
L’Ordinanza è stata emessa per disciplinare le attività temporanee e occasionali di intrattenimento musicale offerte dagli esercizi pubblici e per gli eventi organizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
La deroga è valida per le notti specificate, consentendo lo svolgimento di manifestazioni temporanee con piccoli intrattenimenti musicali:
– tra il 25 e il 26 dicembre 2025;
– tra il 26 e il 27 dicembre 2025;
– tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 (Notte di Capodanno);
– tra l’1 e il 2 gennaio 2026.
L’orario di applicazione della deroga è fissato dalle ore 21:00 sino alle ore 03:00 del giorno successivo.

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai valori previsti dalla normativa vigente, è stabilito in 75 dB(A) (Decibel A).
Questo valore si riferisce al tempo di esercizio dell’attività e include la deroga anche al criterio differenziale.
La deroga è concessa ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera H) della Legge n. 447/1995, che facoltizza il Sindaco a concedere deroghe per lo svolgimento di attività temporanee.
Il provvedimento tiene conto della cessazione degli effetti dell’ordinanza sindacale estiva (n. 638) e della necessità di adottare un atto di carattere generale data la natura temporanea e occasionale degli eventi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

