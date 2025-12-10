Vittoria, Bilancio comunale e responsabilità istituzionali: la posizione del Sindaco

Vittoria, 10 dicembre 2025 – “In merito alle dichiarazioni rese alla stampa dalla Presidente del Consiglio comunale, Concetta Fiore, ritengo doveroso offrire alla città alcuni chiarimenti, nel rispetto del ruolo istituzionale che ricopro e dei cittadini che rappresento. Desidero innanzitutto ricordare che l’approvazione del bilancio preventivo è un atto fondamentale per garantire il funzionamento dell’Amministrazione e la continuità dei servizi alla comunità. La Giunta ha svolto il proprio compito approvando il documento nei tempi previsti. Ora spetta al Consiglio comunale assumersi le proprie responsabilità, senza tatticismi o logiche che nulla hanno a che fare con il bene dei cittadini. Le motivazioni addotte dalla Presidente per giustificare il mancato completamento dell’iter non corrispondono alla realtà dei fatti. Da parte mia non c’è mai stata, né oggi c’è, alcuna volontà di coinvolgere forze politiche con cui non condivido un percorso amministrativo. Tale posizione è nota da tempo ed è stata sempre espressa con chiarezza. Tirare in ballo il Partito Democratico o la sua segretaria cittadina appare un pretesto che distoglie l’attenzione dai problemi reali e dalle responsabilità che ciascuno è tenuto ad assumere nel proprio ruolo istituzionale. Riguardo alle affermazioni sulla presunta impossibilità di portare avanti l’attività amministrativa e sulle intenzioni future della Presidente, ribadisco che ognuno è libero, nella propria vita privata e pubblica, di compiere le scelte che ritiene più opportune. Tuttavia, nel ruolo di Amministratori, si risponde sempre agli elettori prima ancora che ai giochi interni alla politica. Io continuerò a lavorare con determinazione, nel rispetto del mandato affidatomi dai cittadini, portando avanti il programma amministrativo e concentrandomi esclusivamente sul bene della città, senza lasciarmi condizionare da polemiche strumentali o dinamiche che non appartengono al mio modo di intendere il servizio pubblico. L’Amministrazione comunale va avanti con serietà, trasparenza e senso di responsabilità. È a questo che i cittadini di Vittoria hanno diritto e a questo continuerò a dedicare il mio impegno quotidiano”.

