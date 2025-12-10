Domani a Modica il Seminario sul “Pronto Intervento Sociale” (PIS): dati, prassi e prospettive per il Distretto 45

Modica, 10 Dicembre 2025. Si terrà domani, giovedì 11 dicembre alle 10:30, presso la sala conferenze della biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo”, un importante seminario dedicato al “Pronto Intervento Sociale (PIS) – Dati, prassi e prospettive”.

L’evento, a cura dell’équipe del PIS, si pone l’obiettivo di restituire i risultati del Progetto e di avviare un confronto cruciale per delineare le proposte future in termini di continuità e innovazione del servizio, in sinergia con la Rete Nazionale PIS e il Distretto Socio-Sanitario 45.

I lavori saranno aperti dalla proiezione del video “Voci dal PIS”, realizzato da Francesco Natale. Seguiranno i saluti istituzionali portati dal Presidente del Distretto Socio-Sanitario 45 e gli interventi di Rosario Caccamo, responsabile Ufficio Piano DSS 45, e degli assessori delegati dei comuni del distretto.

La prima parte del seminario sarà dedicata all’analisi e all’operatività attuale del servizio: Graziano Assenza affronterà la “Ricostruzione statistica” dei dati; Giuseppe Campagnolo illustrerà il tema “Informatizzare il Pronto Intervento Sociale”.

Seguirà un operatore dell’équipe che interverrà su “Il PIS in azione”.

Concluderà la prima sessione Giorgio Sichera, con un approfondimento su “Il Pronto Intervento Sociale e la rete territoriale”.

La seconda parte del seminario sarà interamente focalizzata sul futuro del Piano di Intervento Sociale e sulle strategie per il suo potenziamento: Graziano Assenza tornerà ad intervenire sul “Percorso verso una nuova co-progettazione”; Cristina Comezzi offrirà una “Visione d’assieme e Rete Nazionale del PIS”.

L’intervento conclusivo sarà a cura del Distretto Socio-Sanitario 45.

“L’incontro -spiega il sindaco, Maria Monisteri – rappresenta un momento fondamentale di riflessione per tutti gli attori coinvolti nella tutela e nel sostegno delle fasce più fragili della popolazione del Distretto 45”.

