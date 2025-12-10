Vittoria. Abbattimento degli alberi in Via Cavalieri di Vittorio Veneto: il Sindaco chiarisce

Vittoria, 10 dicembre 2025 – Sull’abbattimento degli alberi posti in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, il Sindaco Francesco Aiello interviene per fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato l’Amministrazione a questa decisione.

“Si fa polemica solo per il gusto di polemizzare”, dichiara il Sindaco Aiello. “Le radici di quegli alberi erano tornate completamente in superficie, sollevando e deformando il manto stradale in modo pericoloso, compromettendo l’intero sistema delle reti di servizio sottostanti e la regolarità delle forniture idriche ed elettriche. Parliamo di un’arteria percorsa quotidianamente da ambulanze e mezzi di soccorso che trasportano pazienti in condizioni delicate: un dislivello o un avvallamento può diventare un rischio serio per chi viene trasportato”.

Il Sindaco precisa inoltre che gli alberi oggetto dell’intervento erano diventati pericolosi non solo per le radici, ma anche per la loro stabilità: “Quegli alberi si erano completamente incrinati: una folata di vento più forte avrebbe potuto causare danni ben peggiori, finendo sulle auto o sui pedoni in transito. Non era più possibile garantire la sicurezza dell’area. L’incolumità dei cittadini viene prima di tutto”.

A sottolineare l’urgenza dell’intervento interviene anche l’assessore al Verde Pubblico, Cesare Campailla: “Non si è trattato di una scelta arbitraria, ma di un intervento necessario e supportato da valutazioni tecniche”.

Il Sindaco Aiello ricorda anche che l’Asp, già in passato, aveva richiesto la rimozione degli alberi proprio per motivi di sicurezza.

“È facile sollevare accuse, meno facile assumersi la responsabilità di prevenire situazioni pericolose” commenta il Sindaco.

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione del verde pubblico: “In diverse zone della città le radici hanno provocato danni al sistema fognario, alla rete di illuminazione pubblica e, in alcuni casi, sono penetrate all’interno di abitazioni private, causando disagi ai residenti. Davanti a problemi di questa portata, intervenire è un dovere”.

Il Sindaco ribadisce l’impegno dell’Amministrazione nel ripristino del patrimonio verde cittadino: “Le promesse vanno mantenute. Provvederemo alla piantumazione di nuovi alberi, scelti tra specie compatibili con l’ambiente urbano e sicure per chi vive e attraversa la città”.

Conclude Aiello: “Le polemiche non ci spaventano. Continueremo a lavorare con responsabilità e trasparenza, mettendo sempre al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

Salva