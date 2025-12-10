Modica, al via le domande per i Voucher di Natale: sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà

Modica, 10 Dicembre 2025 – Sono ufficialmente disponibili sul sito istituzionale del Comune di Modica l’avviso e la modulistica per richiedere i Voucher di Natale, misure di sostegno alimentare e di solidarietà destinate ai cittadini in condizioni di disagio economico. L’iniziativa, approvata ieri dalla Giunta comunale con apposita determina, mira a fornire un aiuto concreto in vista delle festività. L’Assessore alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, ha firmato l’avviso pubblico intitolato “Misure di sostegno alimentare e di solidarietà ai cittadini in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno attraverso l’erogazione di vouchers”.

📋 Requisiti e modalità di domanda. Possono accedere ai voucher tutti i residenti nel Comune di Modica in possesso dei seguenti requisiti fondamentali: residenza nel comune di Modica; reddito ISEE non superiore a 10.140 euro.

La presentazione delle istanze avviene esclusivamente online attraverso il sito istituzionale dell’Ente. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per le ore 12:00 del prossimo 15 dicembre. L’istanza deve essere compilata tassativamente sul modello on-line predisposto, denominato “Misure urgenti di Solidarietà voucher di Natale 2025”, e deve essere allegata la copia della dichiarazione ISEE in corso di validità, un documento di identità valido e la relativa sottoscrizione del richiedente.

Si raccomanda di presentare una sola istanza per nucleo familiare, pena l’annullamento di tutte le domande presentate. Le domande saranno soggette a verifica in ossequio alla normativa vigente sull’autocertificazione. Verrà data priorità per l’erogazione del voucher ai nuclei familiari, anche con unico componente, che risultano già in carico ai servizi sociali.

I voucher saranno ripartiti in base alla composizione del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

Composizione Nucleo Familiare Numero Voucher Disponibili Valore del Voucher Unico Componente 40 € 50,00 Da 2 a 4 Componenti 82 € 100,00 Oltre 4 Componenti 40 € 120,00

Alla scadenza del termine di presentazione, saranno predisposti gli elenchi degli aventi diritto, che verranno pubblicati sul sito del Comune di Modica, unitamente alle modalità operative di utilizzo dei buoni spesa.

