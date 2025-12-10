Uffici settore Centro Storico di Ragusa chiusi per giorni, interrogazione congiunta Partito Democratico e Territorio

Ragusa, 10 dicembre 2025 – I consiglieri comunali del Partito Democratico Peppe Calabrese, Mario Chiavola, Giuseppe Podimani insieme al consigliere del movimento Territorio Angelo Laporta hanno presentato un’interrogazione urgente al sindaco Cassì e all’assessore Giuffrida per chiedere chiarimenti sulla chiusura al pubblico, fino al 12 dicembre, degli uffici del Settore III – Governo del Territorio e Centro Storico.

La decisione, comunicata agli Ordini professionali con un generico riferimento a “ragioni d’ufficio”, arriva in un momento in cui il settore registra ritardi insostenibili, con tempi per il rilascio dei permessi a costruire che possono superare i dieci mesi. Una situazione che penalizza cittadini, imprese e professionisti e che rischia di bloccare interi comparti produttivi della città.

“Siamo davanti a un caso gravissimo – dichiarano i consiglieri – un ufficio strategico chiude per giorni mentre le pratiche accumulano ritardi mai visti. Abbiamo il dovere di capire se esistano criticità organizzative, carenze di personale o scelte politiche che abbiano determinato questo collasso. È inaccettabile che il Consiglio comunale non sia stato informato e che la città paghi i costi di una gestione approssimativa. L’assessore Giuffrida appare sempre più concentrato sulla propria esposizione politica che sul funzionamento del settore, mentre il sindaco Cassì continua a sovraccaricare un’unica figura con deleghe e responsabilità che stanno producendo esiti evidenti: uffici paralizzati, servizi in affanno e una città che ne subisce le conseguenze. Chiediamo trasparenza immediata, la riapertura degli uffici e un intervento serio per ristabilire condizioni minime di efficienza”.

I consiglieri chiedono che la risposta venga resa oralmente nel prossimo Consiglio comunale, affinché la città abbia finalmente chiarezza su una vicenda che non ha precedenti per gravità e impatto sui servizi pubblici.

