  • 10 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Il Comune di Vittoria ottiene un importante finanziamento regionale per il potenziamento del Centro per l’Impiego

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 10 dicembre 2025 – Il Comune di Vittoria è stato ammesso a finanziamento dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, ottenendo un contributo pari a € 870.357,66 destinato al miglioramento strutturale e funzionale del Centro per l’Impiego cittadino.
Il finanziamento consentirà l’acquisto di un immobile, i lavori di adeguamento e la copertura delle spese tecniche e degli adempimenti necessari per rendere pienamente operativa la nuova sede. L’Ente ha già individuato l’immobile da acquisire: si tratta dei locali situati in via Generale Cascino, attuale sede del Centro per l’Impiego, una scelta che garantisce continuità nei servizi e riduce al minimo i disagi per l’utenza.
Il risultato è stato possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i funzionari della Regione Siciliana e i tecnici della Direzione Manutenzioni del Comune di Vittoria, che hanno lavorato in stretto coordinamento per la predisposizione degli atti e la partecipazione al bando regionale.
L’assessore alle Manutenzione Cesare Campailla, ha dichiara: “ Il finanziamento ottenuto rappresenta un traguardo significativo per la nostra città. La sede del Centro per l’Impiego sarà più moderna, accessibile e adeguata agli standard richiesti. Ringrazio gli uffici regionali e la Direzione Manutenzioni di Palazzo Iacono per l’intenso lavoro svolto in squadra”.
Il Sindaco, Francesco Aiello, aggiunge: “Questo risultato premia la capacità del nostro Comune di intercettare opportunità e investire in maniera concreta sul territorio. Il potenziamento del Centro per l’Impiego contribuirà a migliorare i servizi offerti ai cittadini e rafforzerà le politiche attive del lavoro nella nostra comunità”.

© Riproduzione riservata

