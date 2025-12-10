Ragusa. Il nuovo Rettore dell’Università, Enrico Foti, in visita al Comune

Ragusa, 10 dicembre 2025 – Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha ricevuto la visita del nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, del neo direttore del nostro Consorzio Universitario, Mimmo Arezzo, e del delegato ai rapporti con il territorio ragusano, Santo Burgio.

Un incontro istituzionale ma già concreto e dettagliato, incentrato sul desiderio del nostro territorio di far crescere la propria offerta formativa e i relativi servizi per studenti e docenti. La presenza all’incontro dell’assessore all’università Iacono e di diversi altri esponenti dell’Amministrazione, e soprattutto di Maria Rita Schembari, presidente del Libero Consorzio in procinto di rientrare tra i soci del consorzio universitario, è di per sé un segnale di quanto Ragusa e gli Iblei guardino all’Università come motore di sviluppo sociale, giovanile ed economico”.

