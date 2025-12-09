Satira modicana sbarca su Lercio: la città ispiratrice di oltre settanta pubblicazioni

Modica, 09 Dicembre 2025 – C’è una Modica che non è solo Barocco e cioccolato, ma anche satira pungente. Per la prima volta nella sua storia, il celebre sito satiri Lercio, punto di riferimento dell’umorismo italiano con oltre un milione di follower su Instagram – ha pubblicato una notizia che trae ispirazione diretta dalla città siciliana. L’artefice di questa “prima modicana” è Elia Gaudioso, un concittadino di 26 anni che ha saputo mescolare la creatività del suo lavoro diurno come copywriter con l’arguzia dell’autore satirico notturno. E, come ammette lo stesso Elia, “talvolta capita anche il contrario.

“Mi ha fatto piacere portare il nome della mia città sul sito satirico più celebre d’Italia,” ha commentato Gaudioso.

Nonostante questa sia la prima volta che Modica appare direttamente nelle esilaranti “non-notizie” di Lercio, la firma di Elia Gaudioso non è nuova ai lettori: vanta già oltre settanta pubblicazioni sul sito.

Per Elia, la satira è più di un semplice divertimento; è un vero e proprio strumento comunicativo e di riflessione. “Collaboro con altre realtà satiriche italiane perché, secondo me, tramite la satira è il modo migliore per dire qualcosa che tanti pensano in un modo a cui nessuno aveva mai pensato,” spiega l’autore.

Una filosofia che evidenzia l’importanza di una scrittura sapiente: “Il saper fare buon uso delle figure retoriche, nella satira così come nella pubblicità, gioca un ruolo davvero fondamentale.

La notizia satirica modicana è disponibile sul profilo Instagram ufficiale di Lercio al seguente link:

Salva