Cultura | Modica

Al Quasimodo, si presenta il libro “Di miseria, amori e nobiltà” di Natale Massenzio

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 dicembre 2025 – Sarà dedicato a Natale Massenzio il VII sabato letterario del Caffè Quasimodo, che si terrà il prossimo il 13 dicembre al Palazzo della Cultura, alle ore 17.30.
Al centro della serata il libro di poesie “Di miseria, amori e nobiltà”, che avrà come relatore lo scrittore Nicola Colombo; l’incontro sarà arricchito dalle letture di Maria Giunta, Antonietta Emmolo e Antonella Monaca, e da intermezzi musicali alla chitarra a cura del M° Lino Gatto, Direttore artistico del Caffè Quasimodo.
Natale Massenzio è nato a Pozzallo. Raggiunto il diploma di ragioniere ha intrapreso la carriera in qualità di dirigente all’interno di una Cooperativa agricola. La passione per la scrittura lo ha accompagnato per lunghi anni, pubblicando vari libri di racconti: “C’era una volta a Pozzallo”, “C’era una volta…I racconti degli Iblei” , “Oltre la Storia, le storie”; si tratta di testi in cui sono presenti veri e propri spaccati di vita sparsi qua e là, racconti che descrivono aspetti di vita sociale colti nella loro essenzialità e semplicità.
Nella sua nuova opera Natale Massenzio narra pezzi di una esistenza adolescenziale e giovanile, intrecciati in filmati della memoria ricchi di messaggi e valori che il tempo non ha cancellato.

