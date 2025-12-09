  • 9 Dicembre 2025 -
  • 9 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Lucio Schembari è il nuovo presidente di Federfarma Ragusa

Guiderà il sindacato provinciale dei farmacisti fino al 2028
Ragusa, 09 dicembre 2025 – Cambio al vertice di Federfarma Ragusa, il sindacato provinciale che rappresenta le farmacie private del territorio. Nel corso del Consiglio Direttivo riunitosi il 5 dicembre 2025, il dottor Lucio Schembari è stato eletto nuovo presidente per il triennio 2025-2028, raccogliendo il testimone dal dottor Luigi Bianculli.
La nomina di Schembari arriva in un momento particolarmente significativo per il comparto farmaceutico, chiamato a confrontarsi con nuove sfide: dalla digitalizzazione dei servizi alla crescente domanda di assistenza territoriale e di prossimità.
Farmacista conosciuto e stimato, Schembari porta con sé un bagaglio di esperienza professionale e associativa che, nelle intenzioni del Direttivo, potrà dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni ma anche imprimere nuovo slancio alle attività sindacali e alla collaborazione con le istituzioni sanitarie.
Nel ringraziare il presidente uscente per il servizio svolto, il Consiglio Direttivo ha augurato al nuovo presidente un mandato all’insegna del dialogo, dell’innovazione e della tutela del ruolo sociale della farmacia, sempre più primo presidio sanitario per cittadini e comunità.
Con questa elezione Federfarma Ragusa si prepara dunque ad affrontare i prossimi tre anni con una guida rinnovata e una visione proiettata al futuro del servizio farmaceutico provinciale.

585576
© Riproduzione riservata

