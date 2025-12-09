  • 9 Dicembre 2025 -
Attualità | Comiso

Aeroporto di Comiso: operative le nuove apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli a mano

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 9 dicembre 2025 – La SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che a partire dai prossimi giorni presso l’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, sarà consentito ai passeggeri trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi superiori ai 100 ml, grazie alle apparecchiature radiogene a doppia vista per i controlli di sicurezza – modello FEP ME 640 AMX.

Questi macchinari sono progettati per migliorare l’efficacia dei controlli su bagagli a mano, liquidi e dispositivi elettronici, garantendo una rilevazione più accurata di sostanze pericolose.

Le macchine sono in grado di analizzare più contenitori contemporaneamente, per un volume complessivo fino a 2 litri per passeggero. Sarà comunque necessario estrarre i liquidi, insieme a PC e tablet, e riporli in un’apposita vaschetta dedicata allo scanner.

Comiso è tra i primi piccoli aeroporti italiani ad introdurre questi nuovi sistemi di controllo, un passo importante verso uno scalo sempre più sicuro, efficiente e allineato agli standard internazionali.

Si raccomanda ai passeggeri in partenza di presentarsi in anticipo in aeroporto, così da agevolare le operazioni di controllo e garantire il regolare flusso delle procedure di sicurezza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

