Aeroporto di Comiso: operative le nuove apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli a mano

Comiso, 9 dicembre 2025 – La SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che a partire dai prossimi giorni presso l’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, sarà consentito ai passeggeri trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi superiori ai 100 ml, grazie alle apparecchiature radiogene a doppia vista per i controlli di sicurezza – modello FEP ME 640 AMX.

Questi macchinari sono progettati per migliorare l’efficacia dei controlli su bagagli a mano, liquidi e dispositivi elettronici, garantendo una rilevazione più accurata di sostanze pericolose.

Le macchine sono in grado di analizzare più contenitori contemporaneamente, per un volume complessivo fino a 2 litri per passeggero. Sarà comunque necessario estrarre i liquidi, insieme a PC e tablet, e riporli in un’apposita vaschetta dedicata allo scanner.

Comiso è tra i primi piccoli aeroporti italiani ad introdurre questi nuovi sistemi di controllo, un passo importante verso uno scalo sempre più sicuro, efficiente e allineato agli standard internazionali.

Si raccomanda ai passeggeri in partenza di presentarsi in anticipo in aeroporto, così da agevolare le operazioni di controllo e garantire il regolare flusso delle procedure di sicurezza.

