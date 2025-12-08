  • 8 Dicembre 2025 -
Ragusa

Ragusa, il Libero Consorzio avvia le procedure per assumere due unità di personale disabile: profilo di usciere

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 dicembre 2025 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha annunciato l’avvio delle procedure finalizzate all’assunzione di due unità di personale disabile con il profilo professionale di usciere, in applicazione della Legge 68/1999 e nell’ambito degli obblighi occupazionali previsti per il 2025. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’Area degli Operatori del CCNL Funzioni Locali, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Potranno partecipare alla procedura i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, della qualifica professionale corrispondente al profilo di usciere e dell’iscrizione negli elenchi e nella graduatoria provinciale dei lavoratori disabili della provincia di Ragusa, come stabilito dall’articolo 8 della Legge 68/1999. Le attività previste rientrano nelle funzioni tipiche dell’Area degli Operatori e comprendono compiti di carattere esecutivo e tecnico-manutentivo, funzioni ausiliarie di supporto ai servizi dell’Ente e attività di sorveglianza. Sono richieste conoscenze di base adeguate alle mansioni, capacità operative nella gestione delle attività quotidiane e attitudine a portare a termine i compiti assegnati nel rispetto dell’organizzazione interna. È necessario, inoltre, aver assolto l’obbligo scolastico. Per lo svolgimento delle funzioni sono richieste anche competenze di base nell’uso del computer e dei principali applicativi, la capacità di instaurare semplici rapporti con il pubblico nelle attività di front-office, l’utilizzo degli apparecchi telefonici dell’Ente e una conoscenza elementare della lingua inglese. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa provvederà a pubblicare l’avviso relativo alla richiesta di avviamento numerico sul Portale Unico del Reclutamento – INPA, avviando così i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata

