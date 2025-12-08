  • 8 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Partenariato pubblico-privato al Castello di Donnafugata, PD: “Chiusa la trattativa, avevamo ragione”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 dicembre 2025 – La determinazione dirigenziale del Settore XII, che sancisce la mancata sussistenza dei presupposti per proseguire la trattativa con Civita Sicilia sul partenariato speciale pubblico-privato per il Castello di Donnafugata e il sistema museale, conferma ciò che il Partito Democratico di Ragusa sostiene da oltre un anno.

Sin dall’inizio abbiamo denunciato le criticità di un percorso opaco, privo degli elementi fondamentali di trasparenza, sostenibilità economica e tutela dell’interesse pubblico. Avevamo evidenziato l’assenza di un piano degli investimenti credibile, la mancata definizione del canone, l’inadeguatezza del PEF e il rischio concreto di svendere i beni più importanti della città attraverso formule che non offrivano alcuna garanzia. Oggi queste stesse motivazioni sono formalmente richiamate dagli uffici comunali nelle loro relazioni istruttorie.

Il provvedimento che blocca definitivamente la procedura di partenariato non è una sorpresa: è l’esito naturale di un’impostazione sbagliata, che il PD aveva contestato con coerenza, chiedendone il ritiro e proponendo soluzioni alternative basate su una gestione pienamente pubblica e su una programmazione culturale e turistica realmente all’altezza del valore del nostro patrimonio.

Il Castello di Donnafugata, il Museo del Costume e Palazzo Zacco non possono essere trattati come beni da affidare in fretta e con condizioni poco chiare. Meritano una strategia seria, rispettosa della loro identità e della funzione pubblica che devono svolgere per la città.

La Segreteria cittadina del PD chiede ora all’Amministrazione comunale un cambio di rotta: è il momento di costruire un progetto credibile, partecipato e trasparente per il sistema museale di Ragusa, restituendo alla città una visione che finora è mancata.

Questa vicenda dimostra che le nostre preoccupazioni erano fondate. Ma ciò che conta, adesso, è ripartire mettendo al centro l’interesse generale e la valorizzazione reale del patrimonio culturale di Ragusa.

585506
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube