Cronaca | Modica | News in primo piano

Scena da film a Modica: cassiere insegue ladra di tonno nel parcheggio!

Modica, 07 Dicembre 2025 – Pomeriggio movimentato quello di oggi, domenica 7 dicembre 2025, nel parcheggio di un noto ipermercato in contrada Sorda a Modica. Una vera e propria scena degna di un film d’azione, sebbene con un bottino decisamente inusuale: scatole di tonno.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30. Un attento cassiere della grande catena di distribuzione ha notato il comportamento sospetto di una giovane donna. Il sistema antitaccheggio, per ragioni non chiare, non aveva segnalato nulla, ma l’occhio esperto dell’addetto non si è lasciato ingannare: lo zaino della ragazza appariva inspiegabilmente gonfio di merce, rivelatasi poi essere scatole di tonno.
Intuendo immediatamente l’accaduto, il cassiere non ha esitato: è uscito di corsa dal supermercato, raggiungendo la giovane nel parcheggio e intimandole di lasciare lo zaino.

Vistasi scoperta, la ragazza ha tentato una disperata fuga, abbandonando il pesante zaino pieno di scatole di tonno a terra. Ma il cassiere non si è fermato, chiedendole anche di svuotare le tasche. A quel punto è emersa la parte più bizzarra della vicenda: dalle tasche della giovane è venuta fuori una vera e propria sequela di scatolette di tonno, che ha scaricato sulla strada in preda al panico.

Dopo l’imbarazzante “rilascio del bottino”, la ladra è riuscita a dileguarsi tra le auto del parcheggio, facendo perdere le proprie tracce. Resta da capire come un quantitativo così ingente di scatolette di tonno sia riuscito a sfuggire ai sensori antitaccheggio.

L’episodio ha destato la curiosità e il divertimento dei presenti, trasformando un tranquillo pomeriggio di shopping in un’insolita caccia al ladro nel cuore del quartiere Sorda.

© Riproduzione riservata

