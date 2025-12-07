  • 7 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Eccellenza, B. Modica inarrestabile! Decima vittoria e vetta mantenuta contro la Gioiosa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA 5
GIOIESE 1

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (81’ Misseri), Belluso (75’ Savasta), Alioto, Mollica, Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello (51’), Bonanno (82’ Torres). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Savasta, Nicolò Brugaletta, Misseri, Sclafani, Federico, Torres, Sangare. Allenatore: Filippo Raciti.

Gioiosa: Paterniti, Pino (89’ Molica), Locantro (81’ Marino), Foti (84’ Tataru), Ferreira, Calderone, Muschio (87’ Quattrocchi), Seck (68’ Granata), El Ghailani, Palino, Vignone. Panchina: Rubino, Granata, Marino, Quattrocchi, Crifo, Tataru, Calabrese, Molica, Silvestri. Allenatore: Rosario Adamo.

Marcatori: 28Vignone (G), 45’+2 Belluso rig. (M), 46’ Sessa (M), 74’ e 79’ Bonanno  (M),  89’ Savasta (M)

Ammoniti: Belluso, Alioto, Sessa (M), Foti, El Ghailani, Pino, Ferreira(G).

Modica, 07 Dicembre 2025 – Una ripresa spettacolare consegna tre punti d’oro al Modica Calcio che, sul campo amico del “Pietro Scollo”, ha travolto la Gioiosa con un netto 5-1. La vittoria numero dieci, sebbene difficile da sbloccare nei primi 45 minuti, conferma l’eccellente stato di forma dei rossoblù di mister Filippo Raciti, che mantengono saldamente la vetta della classifica in coabitazione con l’Avola.

La partita è iniziata subito su ritmi alti. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio al 28’ minuto con Vignone, che ha capitalizzato un’azione ben orchestrata. Sembrava l’inizio di una gara in discesa per il Modica che, però, ha dimostrato grande reazione e compattezza difensiva. L’episodio chiave del primo tempo è arrivato nel recupero, quando i locali hanno ottenuto un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Belluso.

La rete del pari ha ristabilito l’equilibrio e il primo tempo si è concluso sull’1-1, con la Gioiese brava a contenere le iniziative offensive del Modica.

Negli spogliatoi, mister Raciti deve aver toccato le corde giuste, perché nella ripresa è scesa in campo una squadra completamente trasformata, determinata a imporre la propria superiorità tecnica.

Il Modica è salito in cattedra e il vantaggio è arrivato grazie al caparbio Sessa, che ha riportato in vantaggio i rossoblù. A questo punto, la Gioiosa ha ceduto sotto la pressione asfissiante e l’onda d’urto del Modica è diventata incontenibile.

Il mattatore della ripresa è stato Bonanno, autore di una strepitosa doppietta che ha scavato un solco incolmabile tra le due squadre. A fissare il risultato finale sul 5-1 ci ha pensato Savasta con una rete nel finale, suggellando una prestazione corale e convincente.

I tre punti consentono ai ragazzi di Raciti di blindare il primo posto in classifica, tenendo il passo dell’Avola e lanciando un chiaro segnale alle inseguitrici: il Modica non ha intenzione di rallentare la sua marcia verso gli obiettivi stagionali.

Primo tempo che inizia subito con grande agonismo in campo, le due formazioni non si risparmiano e lottano a centrocampo alla ricerca di corridoi per arrivare in porta. Il primo squillo arriva al 22quando Asero ci prova con un tiro dal limite e sfiora il palo. Stessa sorte per il tiro di Bonanno, qualche minuto più tardi, che dal limite sfiora la traversa grazie ad una leggera deviazione del portiere. Al 28arriva il gol degli ospiti con un tiro da fuori di Vignone che lascia spiazzato Truppo e porta avanti i suoi. Sul finale Brugaletta S. viene atterrato in area e larbitro non può far altro che decretare il calcio di rigore per i rossoblù, dal dischetto si presenta Belluso che non sbaglia e porta tutto in parità.

Nella ripresa subito un Modica indomito si porta avanti con Belluso che mette in mezzo, Bonanno sistema il pallone per Sessa che arriva dalle retrovie e batte a rete portando i suoi avanti dopo meno di un minuto. Al 9ancora una grande occasione, questa volta per Sclafani che tutto solo davanti la porta colpisce male e manda alto. Al 29inizia la festa del gol con una punizione di Bonanno che viene deviata dalla barriera e spiazza Paterniti. Al 34grande lancio di Alioto ancora per Bonanno che stoppa in area e con un pallonetto segna la doppietta personale. Chiude tutto Savasta con un diagonale al 44che registra la manita per la banda di Raciti.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Mazzarrone – Messana   0 –  0

Leonfortese – Palazzolo 0 – 2

Modica – Gioiosa  5  –  1

Acquadolcese – Leonzio  1  – 2

Vittoria – Atl. Catania  4  – 0

Melilli – Rosmarino     2  – 0

Nebros – Avola  0  –  1

Niscemi  –  Giarre 2  – 2

CLASSIFICA

Modica e Avola 34

Messana 27

Vittoria e Leonzio 25

Atl. Catania 24

Mazzarrone e Gioiosa 19

Niscemi 18

Rosmarino 12

Nebros e Giarre 11

Melilli 9

Palazzolo 8

Acquadolcese e Leonforte 7

 

 

 

585439
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube