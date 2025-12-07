Eccellenza, B. Modica inarrestabile! Decima vittoria e vetta mantenuta contro la Gioiosa

MODICA 5

GIOIESE 1

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (81’ Misseri), Belluso (75’ Savasta), Alioto, Mollica, Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello (51’), Bonanno (82’ Torres). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Savasta, Nicolò Brugaletta, Misseri, Sclafani, Federico, Torres, Sangare. Allenatore: Filippo Raciti.

Gioiosa: Paterniti, Pino (89’ Molica), Locantro (81’ Marino), Foti (84’ Tataru), Ferreira, Calderone, Muschio (87’ Quattrocchi), Seck (68’ Granata), El Ghailani, Palino, Vignone. Panchina: Rubino, Granata, Marino, Quattrocchi, Crifo, Tataru, Calabrese, Molica, Silvestri. Allenatore: Rosario Adamo.

Marcatori: 28’ Vignone (G), 45’+2 Belluso rig. (M), 46’ Sessa (M), 74’ e 79’ Bonanno (M), 89’ Savasta (M)

Ammoniti: Belluso, Alioto, Sessa (M), Foti, El Ghailani, Pino, Ferreira(G).

Modica, 07 Dicembre 2025 – Una ripresa spettacolare consegna tre punti d’oro al Modica Calcio che, sul campo amico del “Pietro Scollo”, ha travolto la Gioiosa con un netto 5-1. La vittoria numero dieci, sebbene difficile da sbloccare nei primi 45 minuti, conferma l’eccellente stato di forma dei rossoblù di mister Filippo Raciti, che mantengono saldamente la vetta della classifica in coabitazione con l’Avola.

La partita è iniziata subito su ritmi alti. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio al 28’ minuto con Vignone, che ha capitalizzato un’azione ben orchestrata. Sembrava l’inizio di una gara in discesa per il Modica che, però, ha dimostrato grande reazione e compattezza difensiva. L’episodio chiave del primo tempo è arrivato nel recupero, quando i locali hanno ottenuto un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Belluso.

La rete del pari ha ristabilito l’equilibrio e il primo tempo si è concluso sull’1-1, con la Gioiese brava a contenere le iniziative offensive del Modica.

Negli spogliatoi, mister Raciti deve aver toccato le corde giuste, perché nella ripresa è scesa in campo una squadra completamente trasformata, determinata a imporre la propria superiorità tecnica.

Il Modica è salito in cattedra e il vantaggio è arrivato grazie al caparbio Sessa, che ha riportato in vantaggio i rossoblù. A questo punto, la Gioiosa ha ceduto sotto la pressione asfissiante e l’onda d’urto del Modica è diventata incontenibile.

Il mattatore della ripresa è stato Bonanno, autore di una strepitosa doppietta che ha scavato un solco incolmabile tra le due squadre. A fissare il risultato finale sul 5-1 ci ha pensato Savasta con una rete nel finale, suggellando una prestazione corale e convincente.

I tre punti consentono ai ragazzi di Raciti di blindare il primo posto in classifica, tenendo il passo dell’Avola e lanciando un chiaro segnale alle inseguitrici: il Modica non ha intenzione di rallentare la sua marcia verso gli obiettivi stagionali.

Primo tempo che inizia subito con grande agonismo in campo, le due formazioni non si risparmiano e lottano a centrocampo alla ricerca di corridoi per arrivare in porta. Il primo squillo arriva al 22’ quando Asero ci prova con un tiro dal limite e sfiora il palo. Stessa sorte per il tiro di Bonanno, qualche minuto più tardi, che dal limite sfiora la traversa grazie ad una leggera deviazione del portiere. Al 28’ arriva il gol degli ospiti con un tiro da fuori di Vignone che lascia spiazzato Truppo e porta avanti i suoi. Sul finale Brugaletta S. viene atterrato in area e l’arbitro non può far altro che decretare il calcio di rigore per i rossoblù, dal dischetto si presenta Belluso che non sbaglia e porta tutto in parità.

Nella ripresa subito un Modica indomito si porta avanti con Belluso che mette in mezzo, Bonanno sistema il pallone per Sessa che arriva dalle retrovie e batte a rete portando i suoi avanti dopo meno di un minuto. Al 9’ ancora una grande occasione, questa volta per Sclafani che tutto solo davanti la porta colpisce male e manda alto. Al 29’ inizia la festa del gol con una punizione di Bonanno che viene deviata dalla barriera e spiazza Paterniti. Al 34’ grande lancio di Alioto ancora per Bonanno che stoppa in area e con un pallonetto segna la doppietta personale. Chiude tutto Savasta con un diagonale al 44’ che registra la manita per la banda di Raciti.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Mazzarrone – Messana 0 – 0

Leonfortese – Palazzolo 0 – 2

Modica – Gioiosa 5 – 1

Acquadolcese – Leonzio 1 – 2

Vittoria – Atl. Catania 4 – 0

Melilli – Rosmarino 2 – 0

Nebros – Avola 0 – 1

Niscemi – Giarre 2 – 2

CLASSIFICA

Modica e Avola 34

Messana 27

Vittoria e Leonzio 25

Atl. Catania 24

Mazzarrone e Gioiosa 19

Niscemi 18

Rosmarino 12

Nebros e Giarre 11

Melilli 9

Palazzolo 8

Acquadolcese e Leonforte 7

