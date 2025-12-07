  • 7 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Successo Modicano a Roma: La Startup “Vitai Inc.” trionfa al BCC Innovation Festival 2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 07 Dicembre 2025 – Un meritato riconoscimento è arrivato a Roma per la startup “Vitai Inc.”, fondata dai giovani modicani Alessandro Arcidiacono e Guglielmo Rosa. L’azienda è stata selezionata tra i 31 “Champion” del prestigioso BCC Innovation Festival 2025 e premiata durante il Festival Day che si è tenuto lo scorso 4 dicembre presso le Officine Farneto.

I founder, originari di Modica, erano accompagnati dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, a testimonianza del sostegno del credito cooperativo all’innovazione territoriale.

Vitai Inc. si è distinta nella categoria HealthTech grazie al suo progetto innovativo: Aivi, una cartella clinica digitale di nuova generazione. Aivi sfrutta il potere dell’intelligenza artificiale per trasformare i dati sanitari complessi e frammentati in informazioni comprensibili, ordinate e immediatamente accessibili per i pazienti.

L’idea alla base di Aivi è nata dall’esperienza diretta dei founder e dalla necessità di risolvere la cronica frammentazione delle informazioni cliniche, un problema che oggi causa frequentemente errori, ritardi diagnostici, incomprensioni tra medico e paziente e costi sanitari evitabili.

Il progetto è già in una fase cruciale di testing con Micros Clinic, una realtà multispecialistica che vanta oltre 40 professionisti e un bacino di 90.000 pazienti, confermando la solidità e l’applicabilità immediata della piattaforma.

Alessandro Arcidiacono (CEO di Vitai) e Guglielmo Rosa (Director e co-founder) hanno costruito il loro know-how e la loro visione attraversando contesti internazionali, formandosi e lavorando tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo percorso globale ha fornito loro le competenze necessarie per sviluppare una soluzione tecnologica avanzata, riportando un’idea di alto impatto nel panorama italiano.

Il premio al BCC Innovation Festival 2025 segna un importante passo avanti per Vitai Inc., proiettando la giovane startup siciliana come un attore chiave nel futuro della sanità digitale

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all'autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

