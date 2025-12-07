  • 7 Dicembre 2025 -
  7 Dicembre 2025
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Il Presepe Vivente celebra 39 anni di tradizione, storia e fede

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 07 dicembre 2025 – Uno dei borghi più belli d’Italia si prepara a ospitare la 39^ edizione del Presepe Vivente, un evento che da quasi quattro decenni rappresenta un tuffo autentico nella cultura, nelle tradizioni e nella spiritualità della Sicilia rurale. Organizzato dall’ associazione “Amici del Presepe”, con il sostegno del Comune di Monterosso Almo, della Regione Siciliana, dell’ Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale, il presepe è stato più volte riconosciuto come uno dei più suggestivi della Sicilia.
L’edizione 2026/2027 si svolgerà nei giorni 26 e 28 dicembre, 1, 4 e 6 gennaio , tra gli splendidi vicoli del quartiere Matrice, location storica della manifestazione. L’allestimento rievoca con grande realismo e attenzione ai dettagli la vita contadina degli anni ’50, offrendo al visitatore l’emozione di un viaggio nel tempo. Tra scene di vita quotidiana, luci calde e mestieri antichi, sarà possibile ammirare il lavoro del curdaru ( cordaio), del firraru (fabbro), della lavannara ( lavandaia), dello scarparu (calzolaio) e di tanti altri artigiani, interpreti di un mondo ormai scomparso ma ancora vivo nella memoria collettiva.
Il Presepe Vivente di Monterosso Almo è molto più di una rappresentazione natalizia. È un affresco non solo storico ma anche culturale e spirituale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere il Natale in una dimensione autentica immersa nel calore della tradizione.

 

© Riproduzione riservata

