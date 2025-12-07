  • 7 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Dicembre 2025 -
Modica

Modica in lutto per la scomparsa di Francesco Chiaramonte, meccanico molto conosciuto in città

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica 07 dicembre 2025 – La comunità modicana piange la scomparsa di Francesco Chiaramonte, venuto a mancare a soli 45 anni dopo una breve malattia. Titolare di un’autofficina nei pressi del ponte Guerrieri, Francesco era un punto di riferimento per molti: professionale, disponibile e sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno. Padre di due figli, lascia nella sua famiglia un vuoto profondissimo, ma anche un ricordo luminoso fatto di dedizione, gentilezza e amore per il proprio lavoro. Ho avuto la possibilità di conoscere Francesco in un modo che mai avrei immaginato: siamo stati ricoverati insieme durante una parte del suo percorso in ospedale. In quei giorni difficili ho visto da vicino la sua forza silenziosa, il suo modo di affrontare la malattia senza mai perdere la dignità e il sorriso. Era capace di scambiare una parola buona anche quando era lui ad avere bisogno di conforto. Francesco era stato inizialmente ricoverato al Maggiore di Modica, per poi essere trasferito al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si è spento lasciando un grande dolore tra i suoi cari e tra tutti coloro che lo hanno conosciuto. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 10:30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta. Al termine della cerimonia, il corpo sarà cremato a Misterbianco. La sua scomparsa priva Modica non solo di un professionista stimato, ma soprattutto di un uomo buono, generoso e autentico. A chi gli ha voluto bene rimarrà il ricordo delle sue mani sempre al lavoro, della sua voce calma e rassicurante, e di quella capacità rara di far sentire gli altri al sicuro.

585420
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube