Modica in lutto per la scomparsa di Francesco Chiaramonte, meccanico molto conosciuto in città

Modica 07 dicembre 2025 – La comunità modicana piange la scomparsa di Francesco Chiaramonte, venuto a mancare a soli 45 anni dopo una breve malattia. Titolare di un’autofficina nei pressi del ponte Guerrieri, Francesco era un punto di riferimento per molti: professionale, disponibile e sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno. Padre di due figli, lascia nella sua famiglia un vuoto profondissimo, ma anche un ricordo luminoso fatto di dedizione, gentilezza e amore per il proprio lavoro. Ho avuto la possibilità di conoscere Francesco in un modo che mai avrei immaginato: siamo stati ricoverati insieme durante una parte del suo percorso in ospedale. In quei giorni difficili ho visto da vicino la sua forza silenziosa, il suo modo di affrontare la malattia senza mai perdere la dignità e il sorriso. Era capace di scambiare una parola buona anche quando era lui ad avere bisogno di conforto. Francesco era stato inizialmente ricoverato al Maggiore di Modica, per poi essere trasferito al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si è spento lasciando un grande dolore tra i suoi cari e tra tutti coloro che lo hanno conosciuto. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 10:30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta. Al termine della cerimonia, il corpo sarà cremato a Misterbianco. La sua scomparsa priva Modica non solo di un professionista stimato, ma soprattutto di un uomo buono, generoso e autentico. A chi gli ha voluto bene rimarrà il ricordo delle sue mani sempre al lavoro, della sua voce calma e rassicurante, e di quella capacità rara di far sentire gli altri al sicuro.

Salva