Orientamento e crescita personale: significativa assemblea d’istituto al Liceo Artistico “Galilei Campailla” di Modica

Modica 07 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi il Liceo Artistico “Galilei Campailla” ha ospitato un’importante assemblea d’istituto dedicata all’orientamento al lavoro e alla valorizzazione delle competenze degli studenti del triennio. L’iniziativa ha visto la partecipazione, del Sindaco, Maria Monisteri e dell’assessore Samuele Cannizzaro per l’amministrazione comunale, dell’artista Giuseppe Colombo e dell’imprenditore Giorgio Terranova, con gli interventi del dirigente scolastico del Galilei-Campailla Steve Mike Palumbo. L’appuntamento, caratterizzato da un clima di confronto costruttivo e dialogo diretto con i ragazzi, è stato governato dai rappresentanti d’istituto Denise Terranova e Tommaso Cavallino, che hanno guidato il dibattito affrontando tematiche centrali per il futuro dei giovani. Durante l’assemblea si è discusso di orientamento professionale, opportunità lavorative, talenti personali e capacità di valorizzarli. Particolare attenzione è stata dedicata anche ad aspetti più delicati, come la gestione del fallimento, l’individuazione delle proprie aspirazioni, il rapporto con la disciplina, la crescita personale, oltre alle difficoltà emotive legate all’ansia e alla pressione sociale. Relatori e studenti hanno condiviso esperienze e riflessioni, favorendo un dialogo autentico e arricchente volto a motivare i ragazzi a credere nelle loro potenzialità e a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro. L’incontro – ha sottolineato l’assessore Samuele Cannizzaro – si è rivelato un momento altamente formativo, capace di unire testimonianze professionali e sensibilità educativa. Una sinergia efficace tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro, che conferma l’impegno del Liceo Artistico “Galilei Campailla” nell’offrire ai propri studenti strumenti concreti per costruire con consapevolezza il proprio percorso.

