Ragusa. Giornata della Trasparenza a Ragusa: efficienza e partecipazione al centro del dibattito

Ragusa, 05 dicembre 2025 – Questa mattina, presso la Sala Conferenze del Centro Direzionale Comunale di Ragusa, si è svolta la Giornata della Trasparenza, un momento dedicato al confronto sul ruolo della trasparenza come strumento essenziale per una democrazia partecipativa e per il miglioramento delle performance della pubblica amministrazione. L’iniziativa è stata aperta dai saluti istituzionali della Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari: “Questo evento rappresenta un’occasione significativa per riflettere sul ruolo della trasparenza come fattore abilitante di efficienza, responsabilità e partecipazione”.

Il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha evidenziato che “avere una struttura amministrativa che funziona bene è per chi rappresenta la parte politica un motivo di grande conforto. Una burocrazia snella ed efficace rende un ente virtuoso”. Antonio Gullì, Vicario del Prefetto, ha quindi rimarcato il valore della trasparenza non solo come obbligo normativo, ma come leva per innovare e semplificare i processi, rafforzando la fiducia di cittadini e imprese.

Ad introdurre i lavori è stato Vito Antonio Bonanno, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tracciando un ampio quadro su “Trasparenza, Integrità e Valore Pubblico”: “Vogliamo affrontare la trasparenza in modo nuovo, pratico e concreto, concentrandoci sul suo valore reale per cittadini e imprese piuttosto che sulle sole norme del decreto 33/2013 o sulle procedure di accesso civico. Quest’iniziativa, organizzata insieme al Comune di Ragusa, sottolinea come integrità e trasparenza rappresentino pilastri fondamentali per un’amministrazione moderna ed efficace, come evidenziato dai documenti internazionali”.

In collegamento Giovanni Vetritto, Direttore Generale DARA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, impegnato nell’implementazione della trasparenza e in vari progetti a supporto delle piccole realtà.

Spazio poi a Paola Caporossi, Presidente di Fondazione Etica ed esperta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approfondito il tema “Trasparenza: da adempimento normativo a opportunità per amministrazioni, imprese e cittadini”. Nel corso della sua relazione, Paola Caporossi ha sottolineato che “la trasparenza diventa uno strumento di diagnosi del funzionamento interno degli enti. Individuando le criticità è possibile intervenire subito, senza grandi riforme, ma con azioni mirate sulle parti del ‘motore’ amministrativo che risultano inceppate. Solo mappando la performance dell’ente si capisce se e dove intervenire”.

Caporossi ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale, resa evidente dalla presenza congiunta di Prefettura, Libero Consorzio e Comune: “La sinergia tra istituzioni rafforza i processi di miglioramento. Le norme sulla trasparenza, come il decreto legislativo 33/2013, riguardano tutti gli enti, dal piccolo comune di 70 abitanti alla grande partecipata pubblica. Per tutti, la trasparenza è la leva per migliorare la performance e anche la politica istituzionale può e deve fare la sua parte”.

