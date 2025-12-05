Asp Ragusa. Sospesa fino a giovedì 11 dicembre la campagna “Salute a Bordo” sugli screening oncologici

Ragusa, 05 dicembre 2025 – L’ASP di Ragusa comunica che, a seguito di guasto tecnico al mammografo in utilizzo sul motorhome itinerante, l’attività di screening oncologica oggetto della campagna “Salute a bordo” è sospesa fino a giovedì 11 dicembre (compreso). Sarà cura dei servizi incaricati della gestione delle prenotazioni ricontattare le pazienti che, a causa del guasto, non hanno potuto eseguire l’esame, allo scopo di fissare un nuovo appuntamento in tempi congrui. All’esito delle verifiche sulla strumentazione in uso, inoltre, verranno comunicati la ripresa dell’attività e le eventuali modifiche al calendario degli screening itineran

