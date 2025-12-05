  • 5 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Dicembre 2025 -
Sindacale

Cisl FP Sicilia. A Palermo la manifestazione lavoratori e lavoratrici part time degli enti locali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 05 dicembre 2025 – In migliaia questa mattina a Palermo, lavoratori e lavoratrici part time degli enti locali siciliani, giunti da tutto il territorio regionale per chiedere a gran voce, davanti alla sede della Presidenza della Regione, risposte certe in ordine alla delicata questione dell’integrazione oraria del personale part time involontario. Tra di loro anche molti amministratori di Comuni dell’isola che sollecitano risorse per portare a full time il personale fondamentale per il buon funzionamento della macchina amministrativa. Nonostante le rassicurazioni ricevute negli ultimi mesi circa l’istituzione di un Fondo finalizzato all’avvio della risoluzione di tale problematica, nessun riscontro nella deliberazione della Giunta regionale n.335 del 31 ottobre 2025 (“approvazione disegno di legge di stabilità 26/28”), né nelle proposte di emendamenti attualmente in discussione presso le competenti commissioni Ars.

“L’enorme platea dei lavoratori a tempo parziale degli enti locali siciliani – dichiara il segretario generale Fp Cgil Sicilia Francesco Fucile – manifesta tutta la propria insofferenza per la condizione salariale in cui è relegata. Lavoratori da decenni a 18 o 24 ore settimanali che garantiscono tutti i servizi ai cittadini. Paradossi in alcuni Comuni in cui sono rimasti 3 dipendenti a tempo pieno e oltre 20 part time”.

“Siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto del presidente della Regione, Salvatore Sammartano – sottolinea il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi – a cui abbiamo presentato le nostre proposte a cominciare dall’istituzione del fondo ad hoc da utilizzare per garantire le ore necessarie al personale in questione, che includa anche le risorse derivanti dalle economie dei cessati che attualmente invece confluiscono nelle economie di bilancio dell’ente. Dopo i passaggi con il presidente Schifani e con i capigruppo, la discussione si sposterà in aula. Tra martedì e mercoledì contiamo di avere notizie più certe”.

“Siamo moderatamente soddisfatti per l’esito della manifestazione di oggi – conclude Salvatore Sampino, segretario generale Uil Fpl Sicilia – ma è chiaro che non ci fermeremo sino a quando non arriveranno le soluzioni. La risoluzione della vertenza attiene a una scelta politica e noi, come Cgil, Cisl e Uil, staremo sul pezzo sino a quando non arriverà. Attendiamo, dunque, che le risposte annunciate possano concretizzarsi nei prossimi giorni”. La Regione Siciliana, è stato chiesto dalle organizzazioni sindacali, si deve assumere la responsabilità di dare una risposta strutturale a questa platea di 12.000 lavoratori. Le organizzazioni sindacali unitarie chiedono con forza l’istituzione del Fondo per l’integrazione oraria di questo personale. Lo stanziamento delle risorse è possibile nella legge di stabilità regionale 2026. Se non si dovesse avere una risposta certa, dunque, si tratterebbe solo di una chiara scelta politica nel non voler risolvere una vertenza che è di tutti.

585225
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube