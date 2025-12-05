E’ deceduto il cantante Sandro Giacobbe

Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia.

Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore.

Cantautore di grande livello con brani quali “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, è rimasto per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni ’70 e ’80.

Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Nel comune rivierasco aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro. (ANSA)