Attualità | Modica

Educazione ambientale a Modica: nuovo distributore d’acqua e borracce per gli alunni della “Raffaele Poidomani”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 5 dicembre 2025 – La scuola primaria “Raffaele Poidomani” di Modica si prepara ad accogliere un importante momento dedicato all’educazione ambientale e al consumo consapevole delle risorse. Martedì 9 dicembre, alle 10, si terrà un evento di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua e sulla tutela dell’ambiente, rivolto a tutte le bambine e i bambini dell’istituto.

L’iniziativa vedrà la partecipazione della Sindaca, Maria Monisteri, e dell’Assessore all’ambiente. Samuele Cannizzaro, i quali presenzieranno alla cerimonia di consegna ufficiale del nuovo distributore d’acqua e delle borracce riutilizzabili destinate a tutti gli alunni e le alunne della scuola.

Questo gesto rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione Comunale e della scuola per promuovere comportamenti responsabili tra le nuove generazioni. L’obiettivo primario è duplice i giovani studenti sull’importanza di non sprecare una risorsa vitale come l’acqua;  l’utilizzo della plastica monouso all’interno dell’ambiente scolastico, diffondendo attivamente la cultura del rispetto delle risorse naturali e della sostenibilità. L’Assessore Samuele Cannizzaro ha sottolineato l’importanza dell’evento come un “momento cruciale di educazione civica e ambientale per la nostra comunità, che parte dai banchi di scuola per formare cittadini più responsabili e attenti al pianeta”

