Ispica, 05 dicembre 2025 – Natale 2025 in Sicilia, a Ispica torna il Presepe Vivente più visitato dell’Isola – Questa edizione dedicata al tema del pane come simbolo di identità

Uno spettacolo che attingerà a piene mani al passato della nostra terra, uno spettacolo tra teatro, musica, storia, antropologia, fede e geologia, capace come sempre di incuriosire, stupire, emozionare grandi e piccoli, grazie anche allo scenario unico delle grotte della città vecchia di Spaccaforno, un presepe naturale scavato nella roccia viva della celebre Cava d’Ispica.

Manca davvero poco, quindi, per la ventottesima edizione del Presepe Vivente, tra i più visitati di Sicilia e d’Italia, organizzato dalla PromoEventi di Angelo Di Martino, Angelo Di Rosa e Tonino Spataro col patrocinio di Regione, Libero Consorzio di Ragusa, Comune di Ispica, Gal terra Barocca e col supporto logistico della Pro Loco Spaccaforno, in programma nei giorni 21, 25, 26, 28 dicembre 2025, e 1, 4 e 6 gennaio 2026 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (apertura botteghino ore 16, ultimo ingresso ore 19,45).

I dettagli di questa edizione sono stati illustrati in conferenza stampa presso la SOMS Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ispica dai promotori Angelo Di Martino, Angelo Di Rosa e Tonino Spataro, alla presenza del direttore artistico Giuseppe Galfo, del consigliere provinciale Angelo Galifi, dell’assessore comunale Massimo Di Benedetto e del presidente della Pro Loco Spaccaforno Giorgio Caccamo, conferenza che ha visto anche alcuni intermezzi musicali dell’artista ispicese Cecilia Cocciro, che prenderà parte al percorso del presepe.

” In questi anni -spiegano gli organizzatori della PromoEventi – è stato un crescendo di successo, di pubblico e di emozioni, ringraziamo quanti ci affiancano nella realizzazione di questa iniziativa. Il Presepe Vivente di Ispica è una magia senza tempo, che incanta bambini ed adulti, ma anche un importante evento che attira da tutta Italia migliaia di visitatori in inverno a Ispica e nel Sud est siciliano, per un Natale tra sole, mare e barocco”.

Il consigliere provinciale Angelo Galifi, in rappresentanza del Libero Consorzio di Ragusa, ha parlato di “Un catalizzatore di turismo di cui il nostro territorio ha bisogno per destagionalizzare l’offerta” , mentre per l’assessore comunale Massimo Di Benedetto, il Presepe Vivente di Ispica costituisce “Un proficuo esempio di collaborazione tra pubblico e privato”.

” Questo evento -ha spiegato il presidente della ProLoco Spaccaforno Giorgio Caccamo, -è capace di motivare e movimentare grandi flussi anche in una stagione considerata bassa, quindi una opportunità che entra a fare sistema con il valore naturalistico ed archeo-geologico del territorio, e non a caso è rientrato nel circuito DM Enjoy Barocco del GAL Terra Barocca”.

Il tema che il direttore artistico Peppe Galfo svilupperà in questa edizione, “Nel Nome del Pane”, intende celebrare i valori della nostra civiltà agraria: “Celebreremo il rito del pane -spiega Galfo – che non è solo alimento, ma memoria, comunità, sacrificio e festa che dentro contiene tutta la storia della Sicilia contadina. La Sicilia che racconteremo nel Presepe e la Grotta di Betlemme parlano la stessa lingua: quella della povertà accogliente, della semplicità che scalda, del pane che si spezza e si condivide”.

Nelle grotte di Ispica, lungo un percorso di un chilometro e mezzo, il pubblico incontrerà non solo i figuranti dei mestieri antichi, ma anche ben otto quadri viventi: donne e uomini di un tempo remoto, artigiani, mietitori, impastatrici, viandanti e narratori che custodiscono i segreti del grano. Ogni quadro è un passo dentro un rito: la preparazione della terra, la semina, la raccolta, la molitura, il forno, fino al gesto umile e immenso del pane spezzato.

Tutte le informazioni relative all’evento si trovano sul sito www.presepeviventeispica.com oppure è possibile chiamare la Pro Loco: 349 655 2107 anche WhatsApp (dalle ore 9:00-13:00 e dalle 14:00-18:00)o il 345 600 8481 o il 328 382 7606 – e-mail: prolocospaccaforno@gmail.com e info@presepeviventeispica.com

