Pozzallo. Trovata polpetta di carne piene di chiodi presso il lungomare Pietrenere

Pozzallo, 05 Dicembre 2025 – Quando la stupidità regna sovrana. O forse la malvagità. Fatto sta che l’episodio increscioso denunciato dalla pagina Facebook degli Aristogatti di Pozzallo lascia davvero sgomenti. Presso il lungomare Pietrenere è stata trovata una polpetta di carne con un “ripieno” assai poco gradevole, dei chiodi di ferro. Molto più vigliaccamente, pare che la stessa fosse nascosta dietro un cespuglio, al fine di non farla notare dai passanti che, sovente, proprio in quel tratto di strada, portano cani e altri animali per la classica passeggiata serale.

“Siate prudenti – hanno scritto i volontari della Pagina Facebook – non solo per chi ha un cane ma anche per i gatti randagi di zona. Questi avvenimenti sono terribili, devono metterci in guardia sempre, dobbiamo attenzionare tutto e tutti, è un gesto malvagio!”.

Ignoto l’autore del gesto. A fine estate (forse la stessa mano?), alcune polpette, grandi come un pugno, erano state rinvenute in zona Balata, avvelenate.

L’uccisione di animali, in diritto penale, è un reato previsto dall’art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5 mila euro 30 mila euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10 mila euro a euro 60 mila euro”. Così, per ricordarvelo.

