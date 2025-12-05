  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Trovata polpetta di carne piene di chiodi presso il lungomare Pietrenere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 05 Dicembre 2025 – Quando la stupidità regna sovrana. O forse la malvagità. Fatto sta che l’episodio increscioso denunciato dalla pagina Facebook degli Aristogatti di Pozzallo lascia davvero sgomenti. Presso il lungomare Pietrenere è stata trovata una polpetta di carne con un “ripieno” assai poco gradevole, dei chiodi di ferro. Molto più vigliaccamente, pare che la stessa fosse nascosta dietro un cespuglio, al fine di non farla notare dai passanti che, sovente, proprio in quel tratto di strada, portano cani e altri animali per la classica passeggiata serale.
“Siate prudenti – hanno scritto i volontari della Pagina Facebook – non solo per chi ha un cane ma anche per i gatti randagi di zona. Questi avvenimenti sono terribili, devono metterci in guardia sempre, dobbiamo attenzionare tutto e tutti, è un gesto malvagio!”.
Ignoto l’autore del gesto. A fine estate (forse la stessa mano?), alcune polpette, grandi come un pugno, erano state rinvenute in zona Balata, avvelenate.
L’uccisione di animali, in diritto penale, è un reato previsto dall’art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5 mila euro 30 mila euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10 mila euro a euro 60 mila euro”. Così, per ricordarvelo.

585261
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube