Il 2025 sportivo si chiude a Ragusa con un ricco Calendario di eventi

Ragusa, 05 dicembre 2025 – Si chiude con un mese di dicembre ricco di appuntamenti l’anno di eventi sportivi 2025. Saranno infatti ben quattordici, per l’ultimo mese dell’anno, gli eventi che coinvolgeranno la città, abbracciando una varietà di discipline e offrendo occasioni di partecipazione e spettacolo per cittadini, sportivi e appassionati.

La ricchezza della proposta sportiva di dicembre testimonia la vivacità del movimento sportivo ragusano: dagli sport di squadra alle discipline individuali, passando per attività giovanili, iniziative solidali e manifestazioni aperte a tutta la cittadinanza. La grafica informativa consultabile sui canali istituzionali, e l’elenco di tutti gli eventi sul sito ragusawelcome.com, offrono una panoramica completa, permettendo a tutti di scegliere e programmare la propria partecipazione.

L’appuntamento più atteso sarà senza dubbio l’arrivo della fiamma olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026, che farà tappa a Ragusa il prossimo 17 dicembre. Il primo tedoforo inizierà la staffetta intorno alle 13.00 da Viale Europa, e la staffetta proseguirà per le seguenti vie: Corso Italia – Via S. Vito – Ponte Papa Giovanni XXIII – Piazza Cappuccini, Via M. Rapisardi (arrivo stimato all’incirca alle 13.50). Ulteriori dettagli riguardanti le modifiche al traffico cittadino e le modalità per un’ottimale partecipazione all’evento da parte della cittadinanza saranno comunicati prossimamente, così da garantire una gestione ordinata e sicura dell’evento.

“Chiudiamo un 2025 straordinario per lo sport ragusano, ricco di eventi, emozioni, risultati, e notevoli presenze di turismo sportivo – dichiara l’assessore Simone Digrandi –. Siamo già al lavoro per un 2026 che, ne sono certo, sarà ancora più entusiasmante e che prenderà il via già tra poche settimane, a gennaio, con la XXI Maratona di Ragusa. Molto presto inizieremo, con una convocazione plenaria che organizzeremo a breve, a lavorare, con grande orgoglio, al programma del 2027, quando Ragusa sarà Città europea dello sport: un traguardo che stiamo preparando con impegno e con la volontà di lasciare un segno duraturo nella comunità”.

Ecco nello specifico tutti gli eventi, i luoghi ed eventuali recapiti per informazioni:

06/12 – FESTA DEL RUGBY INTEGRATO CAMPO DI RUGBY

Per permettere proprio a tutti di vivere il gioco nel modo più semplice, sicuro e autentico possibile. Start ore 10.00

06-07/12 – RALLY DEL BAROCCO IBLEO PIAZZA SAN GIOVANNI – PIAZZA LIBERTÀ – AREE VARIE DELLE PROVE

Dopo tanti anni, torna per la 13 edizione unitamente alla prima dell’Historic Rally. Info: www.rallybaroccoibleo.it

06-07/12 – IX COPPA PANETTONE PISCINA COMUNALE “EVA PAGLIA”

Manifestazione regionale di nuoto esordienti A e B 2013/2017, start ore 15.30 il 6 e ore 9.00 il 7

07/12 – TAPPA CIRCUITO FEDERALE BEACH VOLLEY #SicilianPower MARINA DI RAGUSA

Quarta tappa ufficiale del Campionato Italiano per società

07/12 – TAPPA REGIONALE DI KICK BOXING PALESTRA PAPPALARDO

Varie categorie in gara: Demo yunior (6 – 12 anni) Kick light contatto leggero (13 – 16 anni) Seniores (17 – 40 anni), start ore 10.30

07/12 – CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI E UNDER 17 DI BADMINTON PALESTRA MARIELE VENTRE

Tappa ufficiale della BaddyCup che dal Nord al Sud la BaddyCup sta spopolando in tutta Italia, start ore 09.00

14/12 – “PEDALA PER LA RICERCA” MARINA DI RAGUSA, PALESTRA ISTITUTO QUASIMODO

Giornata di Group Cycling a sostegno di AIL Ragusa. Info: 3392259803, start ore 09.30

14/12 – V TORNEO DI SCACCHI “ASPETTANDO IL NATALE” CENTRO COMMERCIALE CULTURALE

Torneo Rapid FIDE – Info: 3383240026, start ore 09.30

14/12 – PALESTRIADI – TORNEO PROVINCIALE CSEN PALAPARISI

Circuito riservato a tutti gli sportivi indipendentemente dal livello raggiunto. Info: 3913802797, start ore 10.00

14/12 – FINALI MEMORIAL “BARTOLO FICILI” DI TENNIS MARINA DI RAGUSA, IMPIANTO GESUITI, start ore 16.00

17/12 – VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA TAPPA DI RAGUSA

L’avventura che annuncia l’arrivo dei Giochi. I tedofori si alterneranno dalle 13.00 nel percorso tra Viale Europa – Corso Italia – Via S. Vito – Ponte Papa Giovanni XXIII – Piazza Cappuccini, Via M. Rapisardi

20/12 – “NATALE IN PISTA CON LA 100 YARD” IMPIANTO DI ATLETICA “LAURA GUASTELLA”

Manifestazione di velocità su pista. Info 3881594947, start ore 15.00

21/12 – STRAMARINA 6K MARINA DI RAGUSA – PARTENZA PARCO VIA MICHELE CALABRESE (EX DEPURATORE)

Corsa di 6 km adatta a tutti, tra mare, amicizia, movimento e sana competizione! Info: 09321878999, start ore 10.00

22/12 – II MEMORIAL “MASSIMO GIOVANNINI” (con special guest a sorpresa) PALAPADUA

Manifestazione di volley S3 FIPAV con la partecipazione delle società di pallavolo – start ore 16.00

