La Corte dei Conti boccia il sistema dei controlli del Comune di Ragusa

Ragusa, 05 dicembre 2025 – “Abbiamo ricevuto la nota della Corte dei Conti e il quadro che emerge è estremamente preoccupante”. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Peppe Calabrese, interviene sulla deliberazione della Corte di Conti relativa ai controlli interni del Comune di Ragusa, che per il secondo anno consecutivo risultano “solo parzialmente adeguati”.

Nel proprio documento la Corte segnala gravi carenze nel controllo di gestione e nel controllo strategico, oltre a criticità pesanti nel monitoraggio delle partecipate e nella qualità dei servizi. Il Comune non dispone ancora di una contabilità analitica in grado di misurare costi ed efficienza, rendendo fragili le scelte politiche e organizzative. Ancora più allarmante il dato sugli obiettivi strategici: per la Corte “nel 2023 nessuno è stato raggiunto”, confermando una programmazione debole e scarsa capacità di attuazione.

Criticità altrettanto rilevanti riguardano le società partecipate: mancano budget approvati, indicatori di performance e verifiche strutturate, con evidenti rischi per gli equilibri finanziari dell’Ente. Inadeguato anche il controllo sulla qualità dei servizi, privo di confronti con altre amministrazioni e senza alcun coinvolgimento dei cittadini.

“Chiediamo che il sindaco riferisca immediatamente in Aula e avvii una riorganizzazione seria dei controlli interni”, dichiara Calabrese. “Ragusa ha bisogno di un’amministrazione capace di programmare, monitorare e correggere e il PD – conclude – continuerà a vigilare affinché trasparenza ed efficienza tornino al centro dell’azione comunale”.

