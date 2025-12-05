  • 5 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

La Corte dei Conti boccia il sistema dei controlli del Comune di Ragusa

Calabrese (PD): "Situazione grave, il sindaco riferisca in Consiglio"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 05 dicembre 2025 – “Abbiamo ricevuto la nota della Corte dei Conti e il quadro che emerge è estremamente preoccupante”. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Peppe Calabrese, interviene sulla deliberazione della Corte di Conti relativa ai controlli interni del Comune di Ragusa, che per il secondo anno consecutivo risultano “solo parzialmente adeguati”.
Nel proprio documento la Corte segnala gravi carenze nel controllo di gestione e nel controllo strategico, oltre a criticità pesanti nel monitoraggio delle partecipate e nella qualità dei servizi. Il Comune non dispone ancora di una contabilità analitica in grado di misurare costi ed efficienza, rendendo fragili le scelte politiche e organizzative. Ancora più allarmante il dato sugli obiettivi strategici: per la Corte “nel 2023 nessuno è stato raggiunto”, confermando una programmazione debole e scarsa capacità di attuazione.
Criticità altrettanto rilevanti riguardano le società partecipate: mancano budget approvati, indicatori di performance e verifiche strutturate, con evidenti rischi per gli equilibri finanziari dell’Ente. Inadeguato anche il controllo sulla qualità dei servizi, privo di confronti con altre amministrazioni e senza alcun coinvolgimento dei cittadini.
“Chiediamo che il sindaco riferisca immediatamente in Aula e avvii una riorganizzazione seria dei controlli interni”, dichiara Calabrese. “Ragusa ha bisogno di un’amministrazione capace di programmare, monitorare e correggere e il PD – conclude – continuerà a vigilare affinché trasparenza ed efficienza tornino al centro dell’azione comunale”.

585187
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube