Economia | Modica

Il Cioccolato Bonajuto torna a casa: degustazione speciale al Museo del Cioccolato di Città del Messico

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica/Città del Messico, 05 Dicembre 2025  – Un simbolico ritorno alle origini per l’antica Dolceria Bonajuto di Modica. Oggi, presso il MUCHO Museo del Cioccolato di Città del Messico, si è tenuta una degustazione speciale che ha segnato un emozionante “incontro di storie e sapori che si rincontrano”.
L’evento non è stato solo un’occasione gastronomica, ma un gesto carico di significato da parte dell’azienda modicana.
“Un momento che è per noi un gesto di pace, fratellanza e gratitudine verso la terra che ha custodito il cacao e la cultura cioccolatiera per millenni” ha dichiarato Pierpaolo Ruta, titolare della Dolceria Bonajuto.
L’iniziativa celebra il legame storico tra la Sicilia e l’antica tradizione cioccolatiera ereditata dagli Aztechi e introdotta in Europa dagli Spagnoli, di cui il cioccolato modicano, lavorato “a freddo” secondo l’antico metodo, è un erede diretto.
La degustazione ha permesso di unire idealmente la Sicilia all’America Centrale, ribadendo l’importanza del Messico come culla del cacao.

© Riproduzione riservata

