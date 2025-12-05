Aeroporto di Catania: trasferite le aree di sosta e transito per il trasporto pubblico

CATANIA, 05 Dicembre 2025 – A seguito dell’inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi, presso l’Aeroporto di Catania, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l’area di sosta delle fermate BUS verrà trasferita all’interno del Terminal Bus (ex P2). Dal 10 dicembre, dunque, le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, da e per l’aeroporto di Catania verranno trasferite presso l’area ovest dell’aeroporto.

La demolizione del Terminal Morandi è propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale. Il nuovo Terminal, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni.