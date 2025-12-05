Promozione. Il Santa Croce Calcio torna in casa in attesa del derby contro lo Scicli

Santa Croce Camerina, 05 dicembre 2025 – Il Santa Croce calcio ritorna a casa in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Promozione.

La squadra biancazzurra, infatti, disputerà il derby contro lo Scicli, nel rinnovato green dello Stadio Comunale di Santa Croce Camerina.

Dopo un anno e mezzo di assenza, il Santa Croce calcio ritornerà a giocare sul suo campo e i tifosi e gli appassionati dei colori biancazzurri, ritorneranno a riaccomodarsi sulle tribune del ristrutturato stadio comunale.

Il Cigno ritorna davanti ai propri supporters da protagonista, con la terza posizione in classifica consolidata e un cammino in campionato di tutto rispetto, visto le sei vittorie acquisite in campo, i tre pareggi e una sola sconfitta.

Verosimilmente, il Santa Croce di mister Fabio Campanaro visto finora è stato più prolifico fuori dalle mura amiche, giacché su cinque trasferte ha conquistato l’en plain vincendole tutte, mentre in casa ha vinto solo una volta, ne ha pareggiate tre e ne ha perso una.

Adesso per gli uomini di Campanaro è arrivato il turno di affrontare lo Scicli che da poco ha cambiato allenatore, dopo le dimissioni di Carmelo Giglio e l’arrivo di mister Angelo Tasca.

La squadra crèmisi, nonostante la classifica è una formazione tosta da tenere in forte considerazione, per cui i biancazzurri dovranno tenere alta la tensione e cercare di avere un buon approccio alla partita.

Mister Campanaro anche per quest’occasione dovrà fare a meno del suo bomber principe Yahya Dramé, mentre rientrerà Mario Barresi e forse ci sarà qualche novità dell’ultima ora.

La gara si giocherà allo stadio “Kennedy “di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Sandro Antonino Arena della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signori Motta e Vasquez della sezione arbitrale di Siracusa

