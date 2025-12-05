Il Natale di Solidarietà con Anffas Modica: un calendario ricco di eventi

Modica, 05 Dicembre 2025 – Con l’arrivo di dicembre, l’Anffas Modica (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) lancia il suo tradizionale programma di iniziative natalizie, invitando tutta la cittadinanza a partecipare. Lo scopo principale degli eventi è duplice: permettere alla comunità di conoscere l’associazione e i suoi ragazzi, e raccogliere fondi interamente destinati a sostenere le attività ventennali in favore della disabilità intellettiva e del neuro sviluppo.

18 Dicembre, dalle 15:30 Tombolata presso la Sede Sociale Anffas (con gli anziani della Coop. Turi Apara);

19 Dicembre, dalle 19, Messa Natalizia e cena sociale presso i locali dell’Associazione;

20 e 21 Dicembre, dalle 9:30 alle 19, raccolta fondi Telethon presso Galleria Solaria (banchetto a sostegno della ricerca);

6 Gennaio (orario da confermare) “BefanAnffas”, evento con consegna calze, estrazione dei premi del sorteggio.

L’Anffas continua anche la sua fortunata partnership con l’azienda agricola “Feudo Ramaddini”:

Vino Solidale: una bottiglia a 15 euro; due bottiglie a 25 euro.

È possibile sostenere l’associazione anche acquistando i biglietti per il sorteggio della “BefanAnffas” al costo di un euro, con in palio ceste e prodotti tipici donati dalle aziende locali.

Per acquistare i biglietti, le bottiglie o per informazioni e visite, i recapiti sono: sede: Circonvallazione Ortisiana 206 1/A (di fronte la Pizzeria Paolino)Telefono: 0932/762877, Email: info@anffasmodica.it.

