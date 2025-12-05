  • 5 Dicembre 2025 -
  • 5 Dicembre 2025 -
Comiso | Economia

Aeroporto di Comiso: al via i voli stagionali Aeroitalia per Torino e Bologna

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 05 Dicembre 2025 – Prende il via oggi il collegamento tra Comiso e Torino. La tratta prevede nove rotazioni complessive e sarà attiva con frequenza bisettimanale, ogni lunedì e venerdì, fino al prossimo 9 gennaio.
La seconda novità riguarderà il Nord Italia: il volo Comiso-Bologna sarà inaugurato il 20 dicembre e rimarrà operativo fino al 10 gennaio. Entrambi i collegamenti sono operati in regime di libero mercato (non sono soggetti a oneri di servizio pubblico e, di conseguenza, a prezzi fissi). Dopo una pausa prevista per i mesi di gennaio e febbraio, le due rotte torneranno a essere operative a partire da fine marzo 2026 per l’intera stagione estiva (Summer 2026).

585164
© Riproduzione riservata

