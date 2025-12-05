L’Unitre Modica e il volontariato

Modica, 05 dicembre 2025 – Ha riguardato il Volontariato l’interessante e partecipato incontro di giorno 4 Dicembre 2025, organizzato dall’UNITRE di Modica, nell’ambito dei periodici appuntamenti dei Giovedì dell’Unitre.

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, istituita nel 1985 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Maurilio Assenza, Presidente dell’Associazione Don Puglisi ETS, ha parlato sul tema “Volontari… Nonostante Tutto!”

In una breve introduzione, il vice-presidente dell’Unitre di Modica, Ignazio Pagano Mariano, ha sottolineato il ruolo civile del Volontariato, citando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il Volontariato è un elemento prezioso per fronteggiare situazioni complesse, in obbedienza a quel contratto sociale che è alla base della pacifica convivenza…”, nonché quelle di Papa Francesco: “Il Volontario non è solo un soccorritore, ma anche un promotore di giustizia”.

La relazione è stata tenuta dal Prof. Maurilio Assenza, che da decenni è stato impegnato nel settore del Volontariato, anche quale Direttore della Caritas diocesana di Noto. Il Prof. Assenza ci ha invitato a riflettere su cosa è il volontariato in generale e sulla sua genesi. Ha portato inoltre come esempio concreto l’esperienza dei volontari che gestiscono l’Associazione Casa Don Puglisi a Modica. Ha sottolineato anche che da tempo la città di Modica ha prodotto tanto volontariato partito dal basso, cioè dalle persone comuni ed ha evidenziato che le sorgenti del Volontariato nascono, sia dalla nostra Costituzione Repubblicana, sia dal Vangelo e dalla spiritualità che porta ad uno sguardo ampio sulla umanità della vita. Tuttavia, come ha imparato nella sua lunga esperienza di gestione della Casa Don Puglisi e poi di Crisci Ranni, il Volontariato, per essere efficace, deve essere strutturato con professionalità e lavoro, in modo da diventare volontariato attivo e generativo. Alcuni brevi filmati hanno illustrato le attività della Casa Don Puglisi, mostrando, che il volontariato è amore concreto verso gli altri. A conclusione della sua relazione, Maurilio Assenza ha distribuito ai presenti il coinvolgente documento di Don Primo Mazzolari, Ci impegniamo… che è un inno alla responsabilità personale e all’azione e che sottolinea l’importanza di iniziare il cambiamento da sé stessi, senza aspettare gli altri o giudicare chi non si impegna.

Poi è seguito un vivace dibattito dal quale è emerso l’interesse di alcuni Soci a partecipare a Corsi di formazione sul Volontariato. Maurilio Assenza ha assicurato di poter attivare tali Corsi. Il Vice-presidente Pagano ed i Consiglieri presenti del Direttivo dell’Unitre di Modica, Tina Cassisi ed Orazio Frasca, si sono impegnati a portare tale lodevole iniziativa al vaglio del Direttivo per la sua certa approvazione.

