  • 5 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Dicembre 2025 -
Politica | Scicli

La Regione assegna 150 mila euro a Scicli per 25 telecamere di videosorveglianza di ultima generazione

Saranno dislocate in 15 postazioni sul territorio comunale
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 05 dicembre 2025 – Il Comune di Scicli, con decreto dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana, è stato ammesso al finanziamento di 150.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza cittadina.
Saranno installate 25 telecamere di ultima generazione, in grado anche di leggere le targhe delle auto, dislocate in 15 diverse postazioni, che si aggiungeranno alle 20 postazioni di videosorveglianza già presenti.
A darne notizia è il sindaco di Scicli Mario Marino. Il potenziamento del sistema di videosorveglianza era stato uno dei temi affrontati in Prefettura a Ragusa qualche mese fa alla presenza del Prefetto e del presidente della Commissione Regionale Antimafia Antonello Cracolici.

585161
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube